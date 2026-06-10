Ascolti tv di martedì 9 giugno 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Il matrimonio del mio migliore amico” contro “Un nuovo inizio“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 9 giugno 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: Il matrimonio del mio migliore amico vs Un nuovo inizio | Auditel del 9 giugno 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Il matrimonio del mio migliore amico” contro “Un nuovo inizio”. Chi ha vinto?

Rai 1: Il matrimonio del mio migliore amico, la commedia romantica del 1997, diretta da P.J. Hogan, con Julia Roberts ha divertito 2.142.000 spettatori pari allo 14.1% di share.

Su Rai 2: Storie al bivio di sera, il programma di interviste di Monica Setta ha raccolto 534.000 spettatori pari allo 5.2% di Audience.

Rai 3: Indovina chi viene a cena, il programma di inchiesta sui modelli e stili di vita sostenibili condotto da Sabrina Giannini ha fatto compagnia a 1.128.000 spettatori con il 7% di auditel.

Rete 4: E’ sempre Cartabianca, il talk di attualità e politica, approfondita e commentata dagli ospiti con la conduzione di Bianca Berlinguer ha informato 549.000 telespettatori pari ad uno share dello 4.9%.

Canale 5: Un nuovo inizio, la nuova fiction spagnola con protagonista Megan Montaner ha appassionato 1.868.000 spettatori con uno share del 14.4%.

Italia 1: The Assassin, la miniserie britannica creata da Harry Williams e Jack Williams con protagonisti Keeley Hawes e Freddie Highmore ha incuriosito 715.000 spettatori con il 5.2%.

La7: DiMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris su politica, cultura, consumi, costume, società ha registrato 1.573.000 spettatori e il 11.4% di share.

Tv8: Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, lo strategy game Sky Original condotto da Fabio Caressa ha attirato l’attenzione di 477.000 spettatori con il 3.1% di share.

Nove: Giustizia privata, il film del 2009 diretto da F. Gary Gray e interpretato da Jamie Foxx e Gerard Butler ha tenuto col fiato sospeso 452.000 spettatori (pari al 3.2% di audience).

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Affari Tuoi : 4.172.000 spettatori con il 22.6 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.516.000 spettatori con il 24.4% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 2 giugno 2026

RAI 1

La volta buona : 1.581.000 spettatori con il 15.7% nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30, 1.420.000 spettatori con il 17.6% nella seconda parte dalle 15:30 alle 15:58 e 1.223.000 spettatori con il 16.6% nella terza parte in replica chiamata La Volta Buona Special dalle 15:59 alle 16:26;

: spettatori con il nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30, spettatori con il nella seconda parte dalle 15:30 alle 15:58 e spettatori con il nella terza parte in replica chiamata La Volta Buona Special dalle 15:59 alle 16:26; Vita in diretta: 1.391.000 spettatori con il 20% nella presentazione dalle 16:42 alle 17:49 e 1.653.000 spettatori con il 21.9% dalle 17:49 alle 18:37.

CANALE 5