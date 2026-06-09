Ascolti tv 8 giugno 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Tutti tranne te” contro il “Super Karaoke“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 8 giugno 2026? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Tutti tranne te vs Super Karaoke – Auditel ieri sera, 8 giugno 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Tutti tranne te” contro “Super Karaoke”. Chi ha vinto?

Rai 1: Tutti tranne te, film del 2023 diretto da Will Gluck ha appassionato 2.417.000 spettatori pari al 15.8% di share.

Su Rai 2: The Unknown – Fino all’ultimo bivio, il nuovo reality che vede due squadre, i “Famosi” e i “Non Famosi”, protagonisti di una nuova avventura adrenalinica in Calabria ha incollato alla tv 579.000 spettatori pari al 3.7%.

Rai 3: Mussolini – Le verità nascoste, lo speciale sulla storia delle ultime ore di Benito Mussolini e dei misteri conseguenti la sua morte condotto da Massimo Giletti ha registrato 1.009.000 spettatori (6.7%).

Rete 4: Quarta Repubblica, il programma di attualità condotto da Nicola Porro dedicato alla politica ed economia ha informato 772.000 spettatori (6.6%).

Canale 5: Super Karaoke, lo storico programma televisivo itinerante in una formula del tutto rinnovata con la conduzione di Michelle Hunziker ha intrattenuto 2.181.000 spettatori con uno share dello 19.1%.

Italia 1: Hunter’s Prayer – In fuga, il film thriller del 2007 diretto da Jonathan Mostow con protagonista Sam Worthington ha tenuto col fiato sospeso 836.000 spettatori con il 5%.

La7: Propaganda Live, il talk show condotto da Diego Bianchi ha incuriosito 777.000 spettatori e lo 6.2%.

Tv8: Robin Hood – Il principe dei ladri, il film del 1991 diretto da Kevin Reynolds con protagonista Kevin Costner ha emozionato 369.000 spettatori con 2.7% di share.

Nove: Little Big Italy, la sfida del “made in Italy” nel mondo con Francesco Panella viaggia alla scoperta dei ristoranti italiani all’estero ha interessato 474.000 spettatori con lo 3% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : 4.352.000 spettatori con il 22.6 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.825.000 spettatori con il 25.1% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati dell’8 giugno 2026

RAI 1

La volta buona : 1.561.000 spettatori con il 15.7 % nella prima parte dalle 14:10 alle 15:30, 1.420.000 spettatori con il 17.5 % nella seconda parte dalle 15:30 alle 15:58 e 1.294.000 spettatori con il 17 % nella terza parte in replica chiamata La Volta Buona Special dalle 16 alle 16:26;

: spettatori con il % nella prima parte dalle 14:10 alle 15:30, spettatori con il % nella seconda parte dalle 15:30 alle 15:58 e spettatori con il % nella terza parte in replica chiamata La Volta Buona Special dalle 16 alle 16:26; Vita in diretta: 1.452.000 spettatori con il 20.4% nella presentazione dalle 16:42 alle 17:49 e 1.675.000 spettatori con il 22.1% dalle 17:49 alle 18:36.

CANALE 5