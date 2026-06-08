Ascolti tv di domenica 7 giugno 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Grecia-Italia” contro “Racconto di una notte“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Grecia-Italia vs Racconto di una notte – Auditel ieri sera, domenica 7 giugno 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Grecia-Italia” contro “Racconto di una notte”. Chi ha vinto?

Rai 1: Grecia-Italia, il match amichevole della Nazionale Italiana di Calcio ha incollato alla tv 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share.

Su Rai 2: The Rookie, la settima stagione della serie con Nathan Fillion e Alyssa Diaz ha appassionato 0.000.000 spettatori (2.8%) nel primo episodio e 0.000.000 spettatori (0.00%) nel secondo episodio.

Rai 3: Presa Diretta, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Riccardo Iacona ha registrato 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share.

Rete 4: Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento che dà voce alle opinioni più controcorrente e “fuori dal coro” condotto da Mario Giordano ha informato 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Canale 5: Racconto di una notte, i nuovi episodi della dizi turca, incentrata su una storia di vendetta, con protagonisti Burak Deniz e Su Burcu hanno appassionato 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.

Italia 1: Il ricco, il povero, il maggiordomo, il film del 2014 diretto e interpretato da Aldo, Giovanni e Giacomo ha divertito 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

La7: In Onda, il talk dedicato agli approfondimenti sui vari temi di attualità politica e sociale condotto da Marianna Aprile e Luca Telese ha raccolto 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

Tv8: Jumanji – Benvenuti nella giungla, il film del 2017 diretto da Jake Kasdan ha interessato 0.000.000 spettatori con il 0.00% di audience.

Nove: La Corrida, le repliche del talent show più iconico di sempre condotto da Amadeus ha intrattenuto 0.000.000 spettatori con lo 0.00%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 7 giugno 2026

RAI 1

Domenica In : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella prima parte dalle 14:04 alle 15:31 e 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella seconda parte dalle 15:36 alle 16:28;

: spettatori con il % nella prima parte dalle 14:04 alle 15:31 e spettatori con il % nella seconda parte dalle 15:36 alle 16:28; Da noi a ruota libera: 0.000.000 spettatori (0.00%) di share.

Canale 5