Ascolti tv di mercoledì 4 gennaio 2023: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Meraviglie” contro “Sissi“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 4 gennaio 2023?

Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Meraviglie vs Sissi. Auditel ieri sera, 4 gennaio 2023

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Meraviglie” batte “Sissi”.

Rai 1: Meraviglie, la nuova edizione del programma documentaristico con Alberto Angela alla scoperta delle “Meraviglie” italiane ha incuriosito 2.686.000 pari al 16.6% di share.

Su Rai 2: Mi casa es tu casa, il programma condotto da Cristiano Malgioglio ha entusiasmato 658.000 spettatori pari al 3.9% di share.

Rai 3: Sister Act 2 – Più svitata che mai, il film del 1993 diretto da Bill Duke con protagonista Whoopy Goldberg ha divertito 1.772.000 spettatori pari ad uno share del 10%.

Rete 4: Controcorrente, il programma di approfondimento politico, cronaca e attualità condotto da Veronica Gentili ha registrato 657.000 spettatori con il 4.4% di share.

Canale 5: Sissi, il gran finale della seconda stagione della serie televisiva evento tedesco-austriaca, diretta da Sven Bohse, con protagonista Dominique Devenport ha fatto compagnia a 2.060.000 spettatori pari al 12.7% di share.

Italia 1: Now you see me – I maghi del crimine, il film del 2013 diretto da Louis Leterrier con Mark Ruffalo e Morgan Freeman ha appassionato 1.165.000 spettatori con 6.7% di share.

La7: Un povero ricco, il film di Pasquale Festa Campanile con protagonisti Renato Pozzetto e Ornella Muti ha strappato un sorriso a 604.000 spettatori con uno share del 3.3%.

Tv8: Un volo a Natale, il film del 2015 diretto da Peter Sullivan ha emozionato 636.000 spettatori. Share dello 3.6%.

Nove: Allacciate le cinture, il film diretto da Ferzan Özpetek con Kasia Smutniak e Francesco Arca ha incollato alla tv 257.000 spettatori. Share dello 1.5%.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 4 gennaio 2023

RAI 1

Oggi è un altro giorno : 1.664.000 spettatori con 15.6 di share.

: spettatori con di share. Il Paradiso delle Signore : 1.878.000 spettatori con 19.9 % .

: spettatori con . La vita in diretta: 2.401.000 spettatori con 20.2%.

CANALE 5