Ascolti tv di domenica 31 maggio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Meglio tardi che mai” contro “Racconto di una notte“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Meglio tardi che mai vs Racconto di una notte – Auditel ieri sera, domenica 31 maggio 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Meglio tardi che mai” contro “Racconto di una notte”. Chi ha vinto?

+++ GLI ASCOLTI TV DI OGGI SARANNO COMUNICATI NEL POMERIGGIO +++

Rai 1: Meglio tardi che mai, il tv movie è interpretato da Lorenzo Richelmy e Mariana Lancellotti ha fatto compagnia a 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share.

Su Rai 2: The Rookie, la settima stagione della serie con Nathan Fillion e Alyssa Diaz ha coinvolto 0.000.000 spettatori (0.00% di share).

Rai 3: Report, il programma simbolo del giornalismo d’inchiesta in tv condotto da Sigfrido Ranucci ha incuriosito 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share.

Rete 4: Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento che dà voce alle opinioni più controcorrente e “fuori dal coro” condotto da Mario Giordano ha raccolto 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Canale 5: Racconto di una notte, i nuovi episodi della dizi turca, incentrata su una storia di vendetta, con protagonisti Burak Deniz e Su Burcu hanno interessato 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.

Italia 1: Jason Bourne, il film del 2016 diretto da Paul Greengrass con protagonista Matt Damon ha tenuto col fiato sospeso 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

La7: In onda, il talk dedicato agli approfondimenti sui vari temi di attualità politica e sociale condotto da Marianna Aprile e Luca Telese ha registrato 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

Tv8: Bohemian Rhapsody, il film del 2018 diretto da Dexter Fletcher, ripercorre i primi quindici anni del celebre gruppo dei Queen ha appassionato 0.000.000 spettatori con il 0.00% di audience.

Nove: Virginia Raffaele – Samusà, il viaggio nel magico luogo dell’infanzia di Virginia ha interessato 0.000.000 spettatori con l’0.00%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 31 maggio 2026

RAI 1

Domenica In : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella prima parte dalle 14:44 alle 15:11, 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella seconda parte dalle 15:16 alle 16:15 e 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella terza parte chiamata I Saluti di Mara;

: spettatori con il % nella prima parte dalle 14:44 alle 15:11, spettatori con il % nella seconda parte dalle 15:16 alle 16:15 e spettatori con il % nella terza parte chiamata I Saluti di Mara; Da noi a ruota libera: 0.000.000 spettatori (0.00%) di share.

Canale 5