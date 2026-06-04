Ascolti tv 3 giugno 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Lussemburgo-Italia” contro “Ticket to Paradise“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 3 giugno 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: “Lussemburgo-Italia” vs “Ticket to Paradise”. Auditel del 3 giugno 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Lussemburgo-Italia” contro “Ticket to Paradise”. Chi ha vinto?

Rai 1: Lussemburgo-Italia, la partita di amichevole che segna il ritorno in campo della Nazionale Azzurri ha incollato alla tv 3.995.000 spettatori pari allo 21.7% di share.

Su Rai 2: Mare fuori, la sesta stagione della serie ha tenuto col fiato sospeso 726.000 spettatori pari al 4.6%.

Rai 3: Chi l’ha visto, il programma di cronaca condotto da Federica Sciarelli dedicato alle persone scomparse ha coinvolto 1.477.000 spettatori pari allo 10.2% di share.

Rete 4: Realpolitik, il programma di attualità condotto da Tommaso Labate ha informato 506.000 telespettatori pari ad uno share del 4.4%.

Canale 5: Ticket to Paradise, il film del 2022 diretto da Ol Parker con George Clooney e Julia Roberts ha appassionato 2.053.000 spettatori con uno share del 14.7%.

Italia 1: Chiedimi se sono felice, il film del 2000 co-scritto e diretto da Aldo, Giovanni e Giacomo e Massimo Venier ha divertito 855.000 spettatori con il 5.2% di audience.

La7: Una giornata particolare, il programma di Aldo Cazzullo che presenta un appassionante viaggio nella giornata cruciale di un personaggio ha raccolto 1.251.000 spettatori con il 7.7%.

Tv8: Italia’s Got Talent – Best of, il meglio del talent show, basato sul format britannico Got Talent, ha interessato 264.000 spettatori con il 2.2% di share.

Nove: Tutto suo padre…e anche un pò sua madre, il one-man show di Enrico Brignano ha strappato un sorriso a 405.000 spettatori (3.3%).

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Affari Tuoi : non è andato in onda ;

: ; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.161.000 spettatori con il 26.8% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 3 giugno 2026

RAI 1

La volta buona : 1.433.000 spettatori con il 14.2 % nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30, 1.428.000 spettatori con il 17.7 % nella seconda parte;;

: spettatori con il % nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30, spettatori con il % nella seconda parte;; Vita in diretta: 1.477.000 spettatori con il 20.3% nella presentazione dalle 16:43 alle 17:49 e 1.748.000 spettatori con il 21.9% dalle 17:49 alle 18:35.

CANALE 5