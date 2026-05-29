Ascolti tv giovedì 28 maggio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Permette? Alberto Sordi” contro “Forbidden Fruit“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 28 maggio 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Permette? Alberto Sordi vs Forbidden Fruit. Auditel ieri sera, 28 maggio 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Permette? Alberto Sordi” contro “Forbidden Fruit”. Chi ha vinto?

Rai1: Permette? Alberto Sordi, il film che narra vent’anni della vita dell’attore, dal 1937 al 1957, dagli esordi alla celebrità con protagonista Edoardo Pesce ha attirato l’attenzione di 0.000.000 spettatori pari allo 0.00% di share.



Rai 2: Ore 14 Sera, il programma che approfondisce casi di cronaca di maggior attualità, attraverso testimonianze e inchieste condotto da Milo Infante ha registrato 0.000.000 spettatori pari al 0.00%.

Rai 3: Splendida Cornice, la nuova puntata del people show condotto da Geppy Cucciari che coniuga cultura, arte e attualità con ironia e leggerezza ha interessato 0.000.000 spettatori con lo 0.00%.

Rete 4: Dritto e Rovescio, il programma televisivo di genere talk show, politico e rotocalco condotto da Paolo Del Debbio ha raccolto 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Canale 5: Forbidden Fruit, le nuove puntate del serial televisivo drammatico turco hanno coinvolto 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.

Italia 1: Sarabanda Celebrity, il game show di Enrico Papi ha divertito 0.000.000 spettatori (share 0.00%).

La7: Piazza Pulita, il programma televisivo di approfondimento e di inchieste condotto da Corrado Formigli ha informato 0.000.000 spettatori e il 0.00%.

Tv8: MasterChef Italy, il talent show culinario ha interessato 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.

Nove: Panpers – Bodyscemi: lo spettacolo del duo comico che trasforma ansie collettive, mode del momento e contraddizioni sociali in un vortice di sketch, canzoni e battute ha incuriosito 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share;

: spettatori con il % di share; Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 28 maggio 2026

RAI 1

La volta buona : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella prima parte dalle 14:10 alle 15:30 e 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16;

: spettatori con il % nella prima parte dalle 14:10 alle 15:30 e spettatori con il % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16; Il Paradiso delle Signore : 0.000.000 spettatori con il 0.00 %;

: spettatori con il %; Vita in Diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella presentazione dalle 16:57 alle 17:49 e 0.000.000 spettatori con il 0.00% dalle 17:49 alle 18:38.

CANALE 5