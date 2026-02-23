Ascolti tv di domenica 22 febbraio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026” contro “Io sono Farah“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Sfida Rai1 e Canale 5: “Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026” contro “Io sono Farah”. Chi ha vinto?

Rai 1: Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, la cerimonia di chiusura dei XXV Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026 hanno incollato alla tv 6.232.000 spettatori pari al 30.9% di share.

Su Rai 2: Era Ora, il film del 2022, diretto da Alessandro Aronadio con protaognista Edoardo Leo ha incuriosito 903.000 spettatori (4.5% di share).

Rai 3: Presa Diretta, la nuova edizione del programma di inchieste di Riccardo Iacona ha registrato 904.000 spettatori pari al 4.7% di share.

Rete 4: Fuori dal coro, il programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano ha informato 560.000 spettatori con il 4.4% di share.

Canale 5: Io Sono Farah, le nuove puntate del serial televisivo turco hanno appassionato 2.003.000 spettatori con uno share del 14.1%.

Italia 1: Le Iene, il programma di inchieste presentato da Veronica Gentili ha attirato l’attenzione di 1.206.000 spettatori con il 10.1%.

La7: Il caso Epstein – Andrea il principe senza privilegi, lo speciale diretto da Jamie Crawford e prodotto da Blue Ant Studios, che ripercorre l’ascesa e il declino del duca di York ha raccolto 526.000 spettatori con il 3.3%.

Tv8: The Karate Kid – La leggenda continua, il film del 2010 diretto da Harald Zwart ha incuriosito 330.000 spettatori con il 2.1% di audience.

Nove: Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto ha intrattenuto 1.292.000 spettatori con lo 6.8% e 761.000 spettatori con il 7.8% nella parte chiamata Il Tavolo.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : non andato in onda ;

: ; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.778.000 spettatori con il 22.1% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 22 febbraio 2026

RAI 1

Domenica In : 2.219.000 spettatori con il 17.2 % nella prima parte di breve durata dalle 14:40 alle 14:53, 1.871.000 spettatori con il 16.3 % nella seconda parte dalle 14:53 alle 16:26 e 1.776.000 spettatori con il 16.4 % nella terza parte chiamata I Saluti di Mara;

: spettatori con il % nella prima parte di breve durata dalle 14:40 alle 14:53, spettatori con il % nella seconda parte dalle 14:53 alle 16:26 e spettatori con il % nella terza parte chiamata I Saluti di Mara; Da noi…a ruota libera: 1.924.000 spettatori con il 15.6%.

Canale 5