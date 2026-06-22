Ascolti tv di domenica 21 giugno 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Belgio-Iran” contro “Racconto di una notte“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv, ieri sera: Belgio-Iran vs Racconto di una notte – Auditel ieri sera, domenica 21 giugno 2026
Sfida Rai1 e Canale 5: “Belgio-Iran” contro “Racconto di una notte”. Chi ha vinto?
Rai 1: Belgio-Iran, la partita dei Mondiali di Calcio 2026 ha attirato l’attenzione di 4.005.000 spettatori pari al 26.9% di share.
Su Rai 2: Elsbeth, serie televisiva statunitense del 2024, ideata da Robert e Michelle King ha interessato 504.000 spettatori (3.5%).
Rai 3: Presa Diretta, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Riccardo Iacona ha registrato 707.000 spettatori pari al 4.9% di share.
Rete 4: Delitti ai Caraibi, la serie televisiva poliziesca francese che unisce il classico genere buddy cop a un’ambientazione esotica e solare ha coinvolto 491.000 spettatori con il 3.6% di share.
Canale 5: Racconto di una notte, i nuovi episodi della dizi turca, incentrata su una storia di vendetta, con protagonisti Burak Deniz e Su Burcu hanno appassionato 1.846.000 spettatori con uno share del 16.2%.
Italia 1: My Spy – La città eterna, il film del 2024 diretto da Peter Segal ha tenuto col fiato sospeso 886.000 spettatori con il 6.4%.
La7: Churchill, il film diretto da Jonathan Teplitzky con protagonista Brian Cox ha coinvolto 348.000 spettatori con il 2.6%.
Tv8: Jumanji, il film del 1995 diretto da Joe Johnston con Robin Williams, Jonathan Hyde, Kirsten Dunst ha divertito 240.000 spettatori con il 1.8% di audience.
Nove: La Corrida, le repliche del talent show più iconico di sempre condotto da Amadeus ha fato compagnia a 489.000 spettatori con lo 4.6%.
Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?
- Affari Tuoi: NON IN ONDA;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.056.000 spettatori con il 26.6% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 21 giugno 2026
RAI 1
- Il meglio di Domenica In: 1.264.000 spettatori con il 13%;
- Da noi a ruota libera: 1.233.000 spettatori (14.7%) di share.
Canale 5
- Beautiful: 1.962.000 spettatori con il 17.1% di share;
- Racconto di una notte: 1.791.000 spettatori (16.8%) di share;
- Una seconda occasione: 1.476.000 spettatori pari al 15.7%;
- Inga Lindstrom – La casa delle farfalle: 1.091.000 spettatori pari al 13%.