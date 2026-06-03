Ascolti tv di martedì 2 giugno 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “I volti della Repubblica” contro “Un nuovo inizio“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 2 giugno 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv ieri sera: I volti della Repubblica vs Un nuovo inizio | Auditel del 2 giugno 2026
Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “I volti della Repubblica” contro “Un nuovo inizio”. Chi ha vinto?
Rai 1: I volti della Repubblica, l’evento speciale, la grande celebrazione istituzionale, in diretta da Piazza del Quirinale, per gli 80 anni della Repubblica Italiana ha fatto compagnia a 0.000.000 spettatori pari allo 0.00% di share.
Su Rai 2: Formidabile Discoring, il viaggio nella storia dell’iconico programma musicale ideato da Gianni Boncompagni ha interessato 0.000.000 spettatori pari allo 0.00% di Audience.
Rai 3: Indovina chi viene a cena, il programma di inchiesta sui modelli e stili di vita sostenibili condotto da Sabrina Giannini ha raccolto 0.000.000 spettatori con il 0.00% di auditel.
Rete 4: E’ sempre Cartabianca, il talk di attualità e politica, approfondita e commentata dagli ospiti con la conduzione di Bianca Berlinguer ha registrato 0.000.000 telespettatori pari ad uno share dello 0.00%.
Canale 5: Un nuovo inizio, la nuova fiction spagnola con protagonista Megan Montaner ha coinvolto 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.
Italia 1: Verità a tutti i costi, il film del 2024 diretto da Jesse V. Johnson ha tenuto col fiato sospeso 0.000.000 spettatori con il 0.00%.
La7: DiMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris su politica, cultura, consumi, costume, società ha informato 0.000.000 spettatori e il 0.00% di share.
Tv8: Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, lo strategy game Sky Original condotto da Fabio Caressa ha incuriosito 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.
Nove: Corpi da reato, il film statunitense del 2013 diretto e prodotto da Paul Feig. Corpi da reato. Sandra Bullock e Melissa McCarthy ha divertito 0.000.000 spettatori (pari al 0.00% di audience).
Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.
- Affari Tuoi: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 2 giugno 2026
RAI 1
- La volta buona: 0.000.000 spettatori con il 0.00%;
- Vita in diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00%;
- Ne parliamo con il Presidente. La Repubblica che verrà: 0.000.000 spettatori con il 0.00%.
CANALE 5
- Beautiful: 0.000.000 telespettatori con uno share del 0.00%;
- Un nuovo inizio: 0.000.000 spettatori e il 0.00% di share;
- Racconto di una notte: 0.000.000 spettatori e il 0.00%;
- Dentro la notizia: 0.000.000 spettatori pari al 0.00% nella prima parte dalle 16:43 alle 17:23 e 0.000.000 spettatori pari al 0.00% nella seconda parte chiamata Le Voci.