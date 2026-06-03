Ascolti tv di martedì 2 giugno 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “I volti della Repubblica” contro “Un nuovo inizio“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 2 giugno 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: I volti della Repubblica vs Un nuovo inizio | Auditel del 2 giugno 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “I volti della Repubblica” contro “Un nuovo inizio”. Chi ha vinto?

Rai 1: I volti della Repubblica, l’evento speciale, la grande celebrazione istituzionale, in diretta da Piazza del Quirinale, per gli 80 anni della Repubblica Italiana ha fatto compagnia a 0.000.000 spettatori pari allo 0.00% di share.

Su Rai 2: Formidabile Discoring, il viaggio nella storia dell’iconico programma musicale ideato da Gianni Boncompagni ha interessato 0.000.000 spettatori pari allo 0.00% di Audience.

Rai 3: Indovina chi viene a cena, il programma di inchiesta sui modelli e stili di vita sostenibili condotto da Sabrina Giannini ha raccolto 0.000.000 spettatori con il 0.00% di auditel.

Rete 4: E’ sempre Cartabianca, il talk di attualità e politica, approfondita e commentata dagli ospiti con la conduzione di Bianca Berlinguer ha registrato 0.000.000 telespettatori pari ad uno share dello 0.00%.

Canale 5: Un nuovo inizio, la nuova fiction spagnola con protagonista Megan Montaner ha coinvolto 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.

Italia 1: Verità a tutti i costi, il film del 2024 diretto da Jesse V. Johnson ha tenuto col fiato sospeso 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

La7: DiMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris su politica, cultura, consumi, costume, società ha informato 0.000.000 spettatori e il 0.00% di share.

Tv8: Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, lo strategy game Sky Original condotto da Fabio Caressa ha incuriosito 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Nove: Corpi da reato, il film statunitense del 2013 diretto e prodotto da Paul Feig. Corpi da reato. Sandra Bullock e Melissa McCarthy ha divertito 0.000.000 spettatori (pari al 0.00% di audience).

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Affari Tuoi : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 2 giugno 2026

RAI 1

La volta buona : 0.000.000 spettatori con il 0.00 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta : 0.000.000 spettatori con il 0.00 %;

: spettatori con il %; Ne parliamo con il Presidente. La Repubblica che verrà: 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

CANALE 5