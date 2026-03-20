Ascolti tv giovedì 19 marzo 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. Da un lato “Don Matteo 15” contro “Forbidden Fruit“. Chi ha vinto la sfida relativa all’auditel di ieri sera, giovedì 19 marzo 2026? Ecco i dati audience della prima serata con particolare attenzione agli ascolti relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv: Don Matteo 15 vs Forbidden Fruit. Auditel ieri sera, 19 marzo 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Don Matteo 15” vs “Forbidden Fruit”. Chi ha vinto?

Rai 1: Don Matteo 15, la quindicesima stagione della serie televisiva con protagonisti Raoul Bova e Nino Frassica ha interessato 3.875.000 spettatori (23.3%).

Su Rai 2: Ore 14 Sera, il programma che approfondisce i casi di cronaca di maggior attualità, attraverso testimonianze e inchieste condotto da Milo Infante ha coinvolto 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Rai 3: Splendida Cornice, il people show che coniuga cultura, arte e attualità con l’ironia e la leggerezza di Geppi Cucciari ha fatto compagnia 0.000.000 spettatori al 0.00% di share.

Rete 4: Dritto e Rovescio, il programma televisivo italiano di genere talk show, politico e rotocalco condotto da Paolo del Debbio ha raccolto 0.000.000 spettatori con lo 0.00% di share.

Canale 5: Forbidden Fruit, i nuovi episodi del serial televisivo drammatico turco hanno appassionato 1.788.000 spettatori con il 12.1% di share.

Italia 1: Che bella giornata, il film del 2011 co-scritto e diretto da Gennaro Nunziante con protagonista Checco Zalone ha strappato un sorriso a 0.000.000 spettatori con 0.00% di share.

La7: Piazza Pulita, il programma televisivo settimanale di attualità e approfondimento condotto da Corrado Formigli ha registrato 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Tv8: Aston Villa-Lille, la partita di calcio di ottavi di finale di Europa League 2026 ha attirato l’attenzione di 0.000.000 spettatori con lo 0.00% di share.

Nove: Only Fun Comico Show, il programma televisivo comico condotto da Belén Rodríguez e i PanPers ha divertito 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi : 4.940.000 spettatori con il 24.1 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna: 4.665.000 spettatori con il 22.8%.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 19 marzo 2026

RAI 1

La volta buona : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30 e 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16;

: spettatori con il % nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30 e spettatori con il % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16; Il Paradiso delle Signore : 0.000.000 spettatori con il 0.00 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella presentazione dalle 16:55 alle 17:49 e 0.000.000 spettatori con il 0.00% dalle 17:49 alle 18:37.

CANALE 5