Ascolti tv venerdì 19 giugno 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Mondiali 2026 Usa-Australia” contro “L’Erede“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 19 giugno 2026?
Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv, ieri sera: Mondiali 2026 Usa-Australia vs L’Erede. Auditel ieri sera, 19 giugno 2026
Sfida Rai1 e Canale 5: “Mondiali 2026 Usa-Australia” contro “L’Erede”. Chi ha vinto?
Rai1: Mondiali 2026 Usa-Australia, la partita dei Mondiali 2026 ha registrato 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share.
Rai 2: Noi, la serie televisiva italiana, creata da Dan Fogelman e diretta da Luca Ribuoli, adattamento italiano della serie americana “This Is Us”, ha attirato l’attenzione di 0.000.000 spettatori (0.00%).
Rai 3: Sissi – La giovane imperatrice, il film del 1956 diretto da Ernst Marischka con protagonisti Romy Schneider, Karlheinz Böhm ha appassionato 0.000.000 spettatori con lo 0.00%.
Rete 4: Quarto Grado, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha informato 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.
Canale 5: L’Erede, la nuova serie turca che racconta la storia del giovane chirurgo Serhat ha coinvolto 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.
Italia 1: Indiana Jones e il tempio maledetto, il film del 1984 diretto da Steven Spielberg con Harrison Ford ha tenuto col fiato sospeso 0.000.000 spettatori (share 0.00%).
La7: Propaganda Live Best, l’appuntamento con l’informazione per raccontare l’Italia tra giornalismo e ironia condotto da Diego Bianchi ha raccolto 0.000.000 spettatori e il 0.00%.
Tv8: I delitti del Barlume, la serie televisiva italiana prodotta dalla Palomar ha interessato 0.000.000 spettatori pari al 0.00%.
Nove: I migliori Fratelli di Crozza: il best of del one man show di Maurizio Crozza ha divertito 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.
Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?
- Affari Tuoi: NON IN ONDA;
- Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 19 giugno 2026
RAI 1
- La volta buona: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella prima parte dalle 14:08 alle 15:30, 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella seconda parte dalle 15:30 alle 15:59 e 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella terza parte in replica chiamata La Volta Buona Special dalle 16 alle 16:26;
- Vita in Diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella presentazione dalle 16:42 alle 17:40 e 0.000.000 spettatori con il 0.00% dalle 17:40 alle 18:13.
CANALE 5
- Beautiful: 0.000.000 telespettatori con uno share del 0.00%;
- Forbidden Fruit: 0.000.000 spettatori e il 0.00% di share;
- Far Away: 0.000.000 spettatori e il 0.00% di share;
- Tutto per la mia famiglia: 0.000.000 spettatori e il 0.00%;
- Dentro la notizia: 0.000.000 spettatori pari al 0.00% nella prima parte dalle 16:43 alle 17:19 e 0.000.000 spettatori pari al 0.00% nella seconda parte chiamata Le Voci.