Ascolti tv venerdì 19 giugno 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Mondiali 2026 Usa-Australia” contro “L’Erede“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 19 giugno 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Mondiali 2026 Usa-Australia vs L’Erede. Auditel ieri sera, 19 giugno 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Mondiali 2026 Usa-Australia” contro “L’Erede”. Chi ha vinto?

Rai1: Mondiali 2026 Usa-Australia, la partita dei Mondiali 2026 ha registrato 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share.



Rai 2: Noi, la serie televisiva italiana, creata da Dan Fogelman e diretta da Luca Ribuoli, adattamento italiano della serie americana “This Is Us”, ha attirato l’attenzione di 0.000.000 spettatori (0.00%).

Rai 3: Sissi – La giovane imperatrice, il film del 1956 diretto da Ernst Marischka con protagonisti Romy Schneider, Karlheinz Böhm ha appassionato 0.000.000 spettatori con lo 0.00%.

Rete 4: Quarto Grado, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha informato 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Canale 5: L’Erede, la nuova serie turca che racconta la storia del giovane chirurgo Serhat ha coinvolto 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.

Italia 1: Indiana Jones e il tempio maledetto, il film del 1984 diretto da Steven Spielberg con Harrison Ford ha tenuto col fiato sospeso 0.000.000 spettatori (share 0.00%).

La7: Propaganda Live Best, l’appuntamento con l’informazione per raccontare l’Italia tra giornalismo e ironia condotto da Diego Bianchi ha raccolto 0.000.000 spettatori e il 0.00%.

Tv8: I delitti del Barlume, la serie televisiva italiana prodotta dalla Palomar ha interessato 0.000.000 spettatori pari al 0.00%.

Nove: I migliori Fratelli di Crozza: il best of del one man show di Maurizio Crozza ha divertito 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi : NON IN ONDA ;

: ; Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 19 giugno 2026

RAI 1

La volta buona : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella prima parte dalle 14:08 alle 15:30, 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella seconda parte dalle 15:30 alle 15:59 e 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella terza parte in replica chiamata La Volta Buona Special dalle 16 alle 16:26;

: spettatori con il % nella prima parte dalle 14:08 alle 15:30, spettatori con il % nella seconda parte dalle 15:30 alle 15:59 e spettatori con il % nella terza parte in replica chiamata La Volta Buona Special dalle 16 alle 16:26; Vita in Diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella presentazione dalle 16:42 alle 17:40 e 0.000.000 spettatori con il 0.00% dalle 17:40 alle 18:13.

CANALE 5