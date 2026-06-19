Ascolti tv giovedì 18 giugno 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Mondiali 2026: Svizzera-Bosnia” contro “Montmartre“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 18 giugno 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Mondiali 2026: Svizzera-Bosnia vs Montmartre. Auditel ieri sera, 18 giugno 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Mondiali 2026: Svizzera-Bosnia” contro “Montmartre”. Chi ha vinto?

Rai1: Mondiali 2026: Svizzera-Bosnia la partita di calcio dei Mondiali di Calcio 2026 ha incollato alla tv 3.903.000 spettatori pari allo 23.8% di share.

Rai 2: Providence Falls, la serie tv tratta dalla saga letteraria firmata da Jude Deveraux e Tara Sheets ha incuriosito 398.000 spettatori pari al 2.5%.

Rai 3: Overland, il programma d’avventura condotto da Filippo Tenti e Beppe Tenti ha interessato 805.000 spettatori con lo 5.4%.

Rete 4: Quarto Grado, l’approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero ha attirato l’attenzione di 1.133.000 spettatori con il 10.2% di share.

Canale 5: Montmartre, la nuova serie tv ambientata nella Parigi della Belle Époque ha appassionato 1.198.000 spettatori con uno share del 9.6%.

Italia 1: Sarabanda Celebrity, il game show di Enrico Papi ha intrattenuto 956.000 spettatori (share 7.8%).

La7: Piazza Pulita, il programma televisivo di approfondimento e di inchieste condotto da Corrado Formigli ha registrato 682.000 spettatori e il 5.8%.

Tv8: Tutte contro lui, il film del 2014 diretto da Nick Cassavetes con protagonista Cameron Diaz ha coinvolto 425.000 spettatori con uno share del 3%.

Nove: Sinceramente Persia: l’irresistibile e irriverente one woman show di Valentina Persia ha divertito 434.000 spettatori con uno share del 3.1%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi : NON VA IN ONDA ;

: ; Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.619.000 spettatori con il 26.8% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 18 giugno 2026

RAI 1

La volta buona : 1.377.000 spettatori con il 14.8 % nella prima parte dalle 14:10 alle 15:30, 1.304.000 spettatori con il 16.4 % nella seconda parte dalle 15:30 alle 15:58 e 937.000 spettatori con il 12.3 % nella terza parte in replica chiamata La Volta Buona Special dalle 15:59 alle 16:27;

: spettatori con il % nella prima parte dalle 14:10 alle 15:30, spettatori con il % nella seconda parte dalle 15:30 alle 15:58 e spettatori con il % nella terza parte in replica chiamata La Volta Buona Special dalle 15:59 alle 16:27; Vita in Diretta: 1.484.000 spettatori con il 20.4% nella presentazione dalle 16:43 alle 17:49 e 1.750.000 spettatori con il 22.5% dalle 17:49 alle 18:40.

CANALE 5