Ascolti tv giovedì 18 giugno 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Mondiali 2026: Svizzera-Bosnia” contro “Montmartre“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 18 giugno 2026?
Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv, ieri sera: Mondiali 2026: Svizzera-Bosnia vs Montmartre. Auditel ieri sera, 18 giugno 2026
Sfida Rai1 e Canale 5: “Mondiali 2026: Svizzera-Bosnia” contro “Montmartre”. Chi ha vinto?
Rai1: Mondiali 2026: Svizzera-Bosnia la partita di calcio dei Mondiali di Calcio 2026 ha incollato alla tv 3.903.000 spettatori pari allo 23.8% di share.
Rai 2: Providence Falls, la serie tv tratta dalla saga letteraria firmata da Jude Deveraux e Tara Sheets ha incuriosito 398.000 spettatori pari al 2.5%.
Rai 3: Overland, il programma d’avventura condotto da Filippo Tenti e Beppe Tenti ha interessato 805.000 spettatori con lo 5.4%.
Rete 4: Quarto Grado, l’approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero ha attirato l’attenzione di 1.133.000 spettatori con il 10.2% di share.
Canale 5: Montmartre, la nuova serie tv ambientata nella Parigi della Belle Époque ha appassionato 1.198.000 spettatori con uno share del 9.6%.
Italia 1: Sarabanda Celebrity, il game show di Enrico Papi ha intrattenuto 956.000 spettatori (share 7.8%).
La7: Piazza Pulita, il programma televisivo di approfondimento e di inchieste condotto da Corrado Formigli ha registrato 682.000 spettatori e il 5.8%.
Tv8: Tutte contro lui, il film del 2014 diretto da Nick Cassavetes con protagonista Cameron Diaz ha coinvolto 425.000 spettatori con uno share del 3%.
Nove: Sinceramente Persia: l’irresistibile e irriverente one woman show di Valentina Persia ha divertito 434.000 spettatori con uno share del 3.1%.
Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?
- Affari Tuoi: NON VA IN ONDA;
- Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.619.000 spettatori con il 26.8% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 18 giugno 2026
RAI 1
- La volta buona: 1.377.000 spettatori con il 14.8% nella prima parte dalle 14:10 alle 15:30, 1.304.000 spettatori con il 16.4% nella seconda parte dalle 15:30 alle 15:58 e 937.000 spettatori con il 12.3% nella terza parte in replica chiamata La Volta Buona Special dalle 15:59 alle 16:27;
- Vita in Diretta: 1.484.000 spettatori con il 20.4% nella presentazione dalle 16:43 alle 17:49 e 1.750.000 spettatori con il 22.5% dalle 17:49 alle 18:40.
CANALE 5
- Beautiful: 2.055.000 telespettatori con uno share del 18.4%;
- Forbidden Fruit: 1.978.000 spettatori e il 20.5% di share;
- Far Away: 1.807.000 con uno share del 21.5%;
- Tutto per la mia Famiglia: 1.768.000 spettatori e il 23.5%;
- Dentro la notizia: 1.350.000 spettatori pari al 18.6% nella prima parte dalle 16:43 alle 17:22 e 1.121.000 spettatori pari al 15.1% nella seconda parte chiamata Le Voci.