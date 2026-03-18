Ascolti tv di martedì 17 marzo 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Le Libere Donne” contro “Grande Fratello Vip“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 17 marzo 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv ieri sera: Le Libere Donne vs Grande Fratello Vip | Auditel del 17 marzo 2026
Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Le Libere Donne” contro “Grande Fratello Vip”. Chi ha vinto?
Rai 1: Le Libere Donne, la seconda puntata della serie televisiva italiana diretta da Michele Soavi con protagonista Lino Guanciale ha coinvolto 3.046.000 spettatori pari al 18.7% di share.
Su Rai 2: Stasera a letto tardi, il nuovo show con i bambini e i The Jackal ha divertito 409.000 spettatori con uno share del 2.8%.
Rai 3: Farwest, il programma di inchieste, storie e approfondimenti condotto da Salvo Sottile ha raccolto 599.000 spettatori con il 4% di auditel.
Rete 4: E’ sempre cartabianca, il talk di attualità e politica, approfondita e commentata dagli ospiti con la conduzione di Bianca Berlinguer ha registrato 495.000 telespettatori pari ad uno share del 3.9%.
Canale 5: Grande Fratello Vip, la prima puntata della nuova edizione del reality show condotto da Ilary Blasi ha attirato l’attenzione di 2.146.000 spettatori con uno share del 18.4%.
Italia 1: Spider-Man, il primo capitolo della trilogia diretta da Raimi con protagonista Tobey Maguire ha appassionato 912.000 spettatori con il 5.4%.
La7: DiMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris su politica, cultura, consumi, costume, società ha informato 1.690.000 spettatori e il 10.6% di share.
Tv8: Italia’s Got Talent, il programma televisivo italiano di genere talent show ha intrattenuto 487.000 spettatori con il 2.8% di share.
Nove: Cash or Trash – La notte dei tesori, lo speciale del programma di aste condotto da Paolo Conticini ha interessato 381.000 spettatori (pari al 2.2% di audience).
Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.
- Affari Tuoi: 5.110.000 spettatori con il 24% di share.
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.244.000 spettatori con il 24.8% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 17 marzo 2026
RAI 1
- La volta buona: 1.626.000 spettatori con il 15.2% nella prima parte e 1.602.000 spettatori con il 17.8% nella seconda parte;
- Il Paradiso delle Signore: 1.578.000 spettatori con il 18.9%;
- Vita in diretta: 1.585.000 spettatori con il 18.6% nella presentazione dalle 16:56 alle 17:49 e 2.040.000 spettatori con il 19.8% dalle 17:49 alle 18:37.
CANALE 5
- Grande Fratello Vip: 2.040.000 telespettatori con uno share del 16.9%;
- Beautiful: 2.255.000 telespettatori con uno share del 18.9%;
- Forbidden Fruit: 2.304.000 spettatori e il 20.4% di share;
- Uomini e Donne: 2.255.000 spettatori e il 23.1% di share;
- La forza di una donna: 2.172.000 spettatori e il 25.5%;
- Amici di Maria: 1.399.000 spettatori e il 17% di share;
- Dentro la notizia: 1.350.000 spettatori pari al 16.4% nella prima parte dalle 16:55 alle 17:22, 1.394.000 spettatori pari al 15.1% nella seconda parte chiamata Le Voci.