Ascolti tv di martedì 17 marzo 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Le Libere Donne” contro “Grande Fratello Vip“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 17 marzo 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: Le Libere Donne vs Grande Fratello Vip | Auditel del 17 marzo 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Le Libere Donne” contro “Grande Fratello Vip”. Chi ha vinto?

Rai 1: Le Libere Donne, la seconda puntata della serie televisiva italiana diretta da Michele Soavi con protagonista Lino Guanciale ha coinvolto 3.046.000 spettatori pari al 18.7% di share.

Su Rai 2: Stasera a letto tardi, il nuovo show con i bambini e i The Jackal ha divertito 409.000 spettatori con uno share del 2.8%.

Rai 3: Farwest, il programma di inchieste, storie e approfondimenti condotto da Salvo Sottile ha raccolto 599.000 spettatori con il 4% di auditel.

Rete 4: E’ sempre cartabianca, il talk di attualità e politica, approfondita e commentata dagli ospiti con la conduzione di Bianca Berlinguer ha registrato 495.000 telespettatori pari ad uno share del 3.9%.

Canale 5: Grande Fratello Vip, la prima puntata della nuova edizione del reality show condotto da Ilary Blasi ha attirato l’attenzione di 2.146.000 spettatori con uno share del 18.4%.

Italia 1: Spider-Man, il primo capitolo della trilogia diretta da Raimi con protagonista Tobey Maguire ha appassionato 912.000 spettatori con il 5.4%.

La7: DiMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris su politica, cultura, consumi, costume, società ha informato 1.690.000 spettatori e il 10.6% di share.

Tv8: Italia’s Got Talent, il programma televisivo italiano di genere talent show ha intrattenuto 487.000 spettatori con il 2.8% di share.

Nove: Cash or Trash – La notte dei tesori, lo speciale del programma di aste condotto da Paolo Conticini ha interessato 381.000 spettatori (pari al 2.2% di audience).

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Affari Tuoi : 5.110.000 spettatori con il 24 % di share.

: spettatori con il % di share. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.244.000 spettatori con il 24.8% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 17 marzo 2026

RAI 1

La volta buona : 1.626.000 spettatori con il 15.2 % nella prima parte e 1.602.000 spettatori con il 17.8 % nella seconda parte;

: spettatori con il % nella prima parte e spettatori con il % nella seconda parte; Il Paradiso delle Signore : 1.578.000 spettatori con il 18.9 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 1.585.000 spettatori con il 18.6% nella presentazione dalle 16:56 alle 17:49 e 2.040.000 spettatori con il 19.8% dalle 17:49 alle 18:37.

CANALE 5