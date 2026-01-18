Ascolti tv sabato 17 gennaio 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “The Voice Kids” contro “C’è posta per te“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 17 gennaio 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: The Voice Kids vs C’è posta per te | Auditel ieri sera, 17 gennaio 2026

Sfida Rai1 vs Canale 5: “The Voice Kids” contro “C’è posta per te”. Chi ha vinto?

Rai 1: The Voice Kids, la nuova edizione del talent musicale condotto da Antonella Clerici ha intrattenuto 3.056.000 spettatori pari al 20.8% di share.

Su Rai 2: FBI, la serie televisiva statunitense ideata da Dick Wolf e Craig Turk ha appassionato 557.000 spettatori pari al 3.3% di audience.

Rai 3: La città ideale, il nuovo programma di Rai Cultura condotto da Massimiliano Ossini ha registrato 697.000 spettatori e il 4.4% di share.

Rete 4: …più forte ragazzi!, il film italiano del 1972 diretto da Giuseppe Colizzi, con la coppia Bud Spencer e Terence Hill ha fatto compagnia 576.000 spettatori pari al 3.4% di share.

Canale 5: C’è posta per te, la seconda puntata della nuova edizione del people show di Maria De Filippi ha emozionato 3.931.000 spettatori con uno share del 27%.

Italia 1: Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio, film d’animazione del 2022 diretto da Joel Crawford ha appassionato 673.000 spettatori 4%.

La7: In altre parole, il programma televisivo italiano di genere talk show e rotocalco condotto da Massimo Gramellini ha fatto compagnia a 1.081.000 spettatori con il 5.9% nella prima parte e 554.000 spettatori con il 3.6% nella seconda parte.

Tv8: Alessandro Borghese – 4 ristoranti, il programma che vede quattro ristoranti della stessa zona messi in competizione tra loro per stabilire quale sia il migliore ha incuriosito 280.000 spettatori (1.6%).

Nove: Accordi & Disaccordi, il programma di attualità condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi ha raccolto 445.000 spettatori con il 2.8% di audience.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : 4.325.000 spettatori con il 23.4 % di share;

: spettatori con il di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.454.000 spettatori con il 24% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 17 gennaio 2026

RAI 1

Bar Centrale : 1.474.000 spettatori ( 11.5 % );

: spettatori ( ); Passaggio a Nord Ovest : 959.000 spettatori ( 8.8 %);

: spettatori ( %); A Sua Immagine : 862.000 spettatori ( 8.4 %);

: spettatori ( %); Ciao Maschio: 1.287.000 spettatori (11.4%) nella prima parte e 1.746.000 spettatori (14.3%) nella seconda parte.

CANALE 5