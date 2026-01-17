Ascolti tv di venerdì 16 gennaio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Tali e Quali” contro “La Ruota dei Campioni”. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 16 gennaio 2026?

Rai1: Tali e Quali, la seconda puntata del varietà condotto da Nicola Savino ha intrattenuto 2.988.000 spettatori pari al 15.5% di share.



Rai 2: Ferrari, il film del 2023 diretto da Michael Mann, adattamento cinematografico della biografia del 1991 Enzo Ferrari con protagonista Adam Driver ha interessato 926.000 spettatori (5.5%).

Rai 3: Love Affair – Un grande amore, il film di Glenn Gordon Caron con Annette Bening e Katharine Hepburn ha coinvolto 461.000 spettatori con il 2.5%.

Rete 4: Quarto Grado, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha tenuto col fiato sospeso 1.088.000 spettatori con il 8.7% di share.

Canale 5: La Ruota dei Campioni, il game show di Gerry Scotti ha incollato alla tv 4.736.000 spettatori con uno share del 23.9% nella prima parte dalle 20.51 alle 22.18 e 3.826.000 spettatori con il 22.7% nella seconda parte chiamata Atto Finale dalle 22.22 alle 23.14.

Italia 1: Harry Potter e i doni della morte – 2 parte, il film del 2011 diretto da David Yates con Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint ha appassionato 1.213.000 spettatori (share 7.2%).

La7: Propaganda Live, il film del 2006, diretto da Neil Burger, con Edward Norton e Paul Giamatti ha raccolto 827.000 spettatori e il 6.2%.

Tv8: Cucine da incubo, il 25º film della serie di film di James Bond con protagonista Daniel Craig ha incuriosito 316.000 spettatori con uno share del 1.9%.

Nove: I migliori Fratelli di Crozza: il best of del one man show con Maurizio Crozza ha strappato un sorriso a 426.000 spettatori con uno share del 2.3%.

Affari tuoi di Stefano De Martino: 4.952.000 spettatori con 24.6% di Auditel.

Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.736.000 spettatori con il 23.9% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 16 gennaio 2026

La volta buona : 1.619.000 spettatori con il 13.8 % e 1.705.000 spettatori con il 17.2 % negli ultimi minuti%;

: spettatori con il % e spettatori con il % negli ultimi minuti%; Il Paradiso delle Signore : 1.630.000 spettatori con il 17.1 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 2.370.000 con uno share del 20.7%.

