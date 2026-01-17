Ascolti tv di venerdì 16 gennaio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Tali e Quali” contro “La Ruota dei Campioni”. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 16 gennaio 2026?
Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv, ieri sera: Tali e Quali vs La Ruota dei Campioni. Auditel ieri sera, 16 gennaio 2026
Sfida Rai1 e Canale 5: “Tali e Quali” contro “La Ruota dei Campioni”. Chi ha vinto?
Rai1: Tali e Quali, la seconda puntata del varietà condotto da Nicola Savino ha intrattenuto 2.988.000 spettatori pari al 15.5% di share.
Rai 2: Ferrari, il film del 2023 diretto da Michael Mann, adattamento cinematografico della biografia del 1991 Enzo Ferrari con protagonista Adam Driver ha interessato 926.000 spettatori (5.5%).
Rai 3: Love Affair – Un grande amore, il film di Glenn Gordon Caron con Annette Bening e Katharine Hepburn ha coinvolto 461.000 spettatori con il 2.5%.
Rete 4: Quarto Grado, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha tenuto col fiato sospeso 1.088.000 spettatori con il 8.7% di share.
Canale 5: La Ruota dei Campioni, il game show di Gerry Scotti ha incollato alla tv 4.736.000 spettatori con uno share del 23.9% nella prima parte dalle 20.51 alle 22.18 e 3.826.000 spettatori con il 22.7% nella seconda parte chiamata Atto Finale dalle 22.22 alle 23.14.
Italia 1: Harry Potter e i doni della morte – 2 parte, il film del 2011 diretto da David Yates con Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint ha appassionato 1.213.000 spettatori (share 7.2%).
La7: Propaganda Live, il film del 2006, diretto da Neil Burger, con Edward Norton e Paul Giamatti ha raccolto 827.000 spettatori e il 6.2%.
Tv8: Cucine da incubo, il 25º film della serie di film di James Bond con protagonista Daniel Craig ha incuriosito 316.000 spettatori con uno share del 1.9%.
Nove: I migliori Fratelli di Crozza: il best of del one man show con Maurizio Crozza ha strappato un sorriso a 426.000 spettatori con uno share del 2.3%.
Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?
Affari tuoi di Stefano De Martino: 4.952.000 spettatori con 24.6% di Auditel.
Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.736.000 spettatori con il 23.9% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 16 gennaio 2026
RAI 1
- La volta buona: 1.619.000 spettatori con il 13.8% e 1.705.000 spettatori con il 17.2% negli ultimi minuti%;
- Il Paradiso delle Signore: 1.630.000 spettatori con il 17.1%;
- Vita in diretta: 2.370.000 con uno share del 20.7%.
CANALE 5
- Beautiful: 2.339.000 telespettatori con uno share del 17.9%;
- Io Sono Farah: 2.138.000 con uno share del 17.1%;
- Forbidden Fruit: 2.332.000 spettatori e il 19.2% di share;
- Uomini e donne: 2.479.000 con uno share del 22.9%;
- La forza di una donna: 2.364.000 spettatori e il 24.5%;
- Amici di Maria: 1.833.000 con uno share del 19.4%;
- Dentro la notizia: 1.655.000 spettatori pari al 17.3% nella prima parte e 1.697.000 spettatori pari al 15.8% nella seconda parte chiamata Le Voci.