Ascolti tv 15 giugno 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Belgio-Egitto” contro il “Un nuovo inizio“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 15 giugno 2026? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Belgio-Egitto vs Un nuovo inizio – Auditel ieri sera, 15 giugno 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Belgio-Egitto” contro “Un nuovo inizio”. Chi ha vinto?

Rai 1: Belgio-Egitto, la partita dei Campionati Mondiali 2026 ha incollato alla tv 4.605.000 spettatori pari al 26.1% di share.

Su Rai 2: Boss in incognito, la replica del programma che vede un imprenditore trasformarsi in un dipendente della sua azienda con la complicità di Elettra Lamborghini ha incuriosito 1.140.000 spettatori pari al 8.3%.

Rai 3: Filorosso, la nuova edizione del programma di attualità condotto da Antonino Monteleone e Adele Grossi ha interessato 496.000 spettatori (3.7%).

Rete 4: Quarta Repubblica, il programma di attualità condotto da Nicola Porro dedicato alla politica ed economia ha registrato 667.000 spettatori (5.8%).

Canale 5: Un nuovo inizio, l’appassionante serie con protagonistia Megan Montaner ha coinvolto 1.836.000 spettatori con uno share dello 13.9%.

Italia 1: Dangerous Waters, il film del 2023 diretto da John Barr con protagonisti Odeya Rush, Eric Dane, Saffron Burrows, and Ray Liotta ha appassionato 865.000 spettatori con il 5.4%.

La7: La Torre di Babele, il programma di Corrado Augias ha registrato 526.000 spettatori e lo 3.5%.

Tv8: Prima o poi mi sposo, il film del 2001 e diretto da Adam Shankman con protagonisti Jennifer Lopez e Matthew McConaughey ha coinvolto 522.000 spettatori con 3.4% di share.

Nove: Little Big Italy, la sfida del “made in Italy” nel mondo con Francesco Panella viaggia alla scoperta dei ristoranti italiani all’estero ha raccolto 490.000 spettatori con lo 3% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : NON IN ONDA ;

: ; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.969.000 spettatori con il 26.6% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 15 giugno 2026

RAI 1

La volta buona : 1.527.000 spettatori con il 15.3 % nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30, 1.343.000 spettatori con il 16.6 % nella seconda parte dalle 15:30 alle 15:57 e 1.078.000 spettatori con il 14.2 % nella terza parte in replica chiamata La Volta Buona Special dalle 15:58 alle 16:26;

: spettatori con il % nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30, spettatori con il % nella seconda parte dalle 15:30 alle 15:57 e spettatori con il % nella terza parte in replica chiamata La Volta Buona Special dalle 15:58 alle 16:26; Vita in diretta: 1.649.000 spettatori con il 22.2% nella presentazione dalle 16:42 alle 17:49 e 1.901.000 spettatori con il 23.6% dalle 17:49 alle 18:39.

CANALE 5