Ascolti tv giovedì 15 gennaio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. Da un lato “Don Matteo 15” contro “Forbidden Fruit“. Chi ha vinto la sfida relativa all’auditel di ieri sera, giovedì 15 gennaio 2026? Ecco i dati audience della prima serata con particolare attenzione agli ascolti relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai 1: Don Matteo 15, i nuovi episodi della serie cult con protagonisti Raoul Bova e Nino Frassica hanno fatto compagnia a 3.859.000 spettatori (23%).

Su Rai 2: Ore 14 Sera, il programma condotto da Milo Infante dedicato ai casi di cronaca di maggior attualità, attraverso testimonianze e inchieste ha attirato l’attenzione di 732.000 spettatori con il 5.2% di share.

Rai 3: Splendida Cornice, il people show che coniuga cultura, arte e attualità con ironia e leggerezza condotto da Geppi Cucciari ha fatto compagnia 1.006.000 spettatori al 6.2% di share.

Rete 4: Dritto e Rovescio, il programma televisivo italiano di genere talk show, politico e rotocalco condotto da Paolo del Debbio ha informato 869.000 spettatori con lo 6.6% di share.

Canale 5: Forbidden Fruit, i nuovi episodi del serial televisivo drammatico turco hanno interessato 1.792.000 spettatori con il 13.1% di share.

Italia 1: Harry Potter e i doni della morte, il film del 2010 diretto da David Yates con Daniel Radcliffe, Rupert Grint e Emma Watson ha coinvolto 1.023.000 spettatori con 6.4% di share.

La7: Piazza Pulita, il programma televisivo settimanale di attualità e approfondimento condotto da Corrado Formigli ha registrato 782.000 spettatori con il 5.5% di share.

Tv8: Armageddon – Giudizio finale, il film del 1998 diretto da Michael Bay con Bruce Willis e Liv Tyler ha tenuto col fiato sospeso 226.000 spettatori con lo 1.4% di share.

Nove: La magia del vischio, il film del 2019, diretto da Terry Ingram, con Kellie Pickler, Tyler Hynes e Christopher Russell ha appassionato 271.000 spettatori con il 1.5% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Affari tuoi di Stefano De Martino : 4.861.000 spettatori con il 23.7 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna: 5.188.000 spettatori con il 25.4%.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 15 gennaio 2026

RAI 1

La volta buona : 1.614.000 spettatori con il 14.5 % nella prima parte e 1.709.000 spettatori con il 18.2 % nella seconda parte;

: spettatori con il % nella prima parte e spettatori con il % nella seconda parte; Il Paradiso delle Signore : 1.597.000 spettatori con il 17.3 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 2.374.000 spettatori con il 21%.

CANALE 5