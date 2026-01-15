Ascolti tv mercoledì 14 gennaio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Zamora” contro “A testa alta“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 14 gennaio 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv ieri sera: “Zamora” vs “A testa alta”. Auditel del 14 gennaio 2026
Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Zamora” contro “A testa alta”. Chi ha vinto?
Rai 1: Zamora, il film del 2023 diretto e interpretato da Neri Marcorè ha fatto compagnia a 2.215.000 spettatori pari allo 12.7% di share.
Su Rai 2: Intrecci di destini, il film del 2020, diretto da Lance Hool, con Jacob Elordi, Adan Canto, Tiera Skovbye e Radha Mitchell ha interessato 457.000 spettatori pari al 2.5%.
Rai 3: Chi l’ha visto, il programma di cronaca condotto da Federica Sciarelli dedicato alle persone scomparse ha attirato l’attenzione di 1.427.000 spettatori pari allo 8.7% di share.
Rete 4: Realpolitik, il programma di attualità condotto da Tommaso Labate ha registrato 474.000 telespettatori pari ad uno share del 3.5%.
Canale 5: A testa alta – Il coraggio di una donna, la seconda puntata della serie con protagonista Sabrina Ferilli ha incollato alla tv 3.921.000 spettatori con uno share del 25.6%.
Italia 1: Homefront, il film thriller d’azione scritto e prodotto da Sylvester Stallone con Jason Statham, James Franco, Winona Ryder e Kate Bosworth ha appassionato 900.000 spettatori con il 4.9% di audience.
La7: Una giornata particolare, il viaggio di Aldo Cazzullo nella giornata cruciale di un personaggio storico ha raccolto 1.362.000 spettatori con il 7.7%.
Tv8: Godzilla, il film diretto da Gareth Edwards ha tenuto col fiato sospeso 162.000 spettatori con il 1% di share.
Nove: Little Big Italy, la sfida del “made in Italy” nel mondo con Francesco Panella viaggia alla scoperta dei ristoranti italiani all’estero ha incuriosito 363.000 spettatori (2%).
Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.
Nuova sfida tv tra Stefano De Martino e Gerry Scotti: chi ha vinto?
- Ascolti Affari tuoi, Stefano De Martino: 4.798.000 spettatori con il 22.9% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.579.000 spettatori con il 26.7% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 14 gennaio 2026
RAI 1
- La volta buona: 1.522.000 spettatori con il 14% nella prima parte dalle 14:08 alle 15:30 e 1.564.000 spettatori con il 16.7% nella seconda parte dalle 15:30 alle 16;
- Il Paradiso delle Signore: 1.675.000 spettatori con il 18.3% di share;
- Vita in diretta: 2.274.000 spettatori con il 19.2% di share.
CANALE 5
- Beautiful: 2.268.000 spettatori con il 18.5% di share;
- Io Sono Farah: 2.127.000 telespettatori pari al 18%;
- Forbidden Fruit: 2.502.000 telespettatori pari al 21.8%;
- Uomini e donne: 2.427.000 spettatori con il 24.3% di share.
- La forza di una donna: 2.395.000 telespettatori pari al 25.9%;
- Amici: 1.834.000 telespettatori pari al 20.2%;
- Dentro la notizia: 1.709.000 spettatori pari al 18% nella prima parte dalle 16:55 alle 17:23 e 1.866.000 spettatori pari al 16.8% nella seconda parte chiamata Le Voci.