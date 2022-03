Ascolti tv di domenica 13 marzo 2022: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Noi” contro “Lo show dei record“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, domenica 13 marzo 2022?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Noi vs Lo show dei record. Auditel ieri sera, 13 marzo 2022

Sfida Rai1 e Canale 5: ‘Noi” vince su “Lo show dei record”.

Rai 1: Noi, la serie tv remake di This Is Us, con Lino Guanciale ed Aurora Ruffino, ha incollato alla tv 3.690.000 spettatori pari al 17.3% di share.

Su Rai 2: CSI: Vegas, la squadra di investigatori della polizia scientifica raccoglie prove materiali sulle scene dei crimini ha attirato l’attenzione di 757.000 spettatori con il 3.24%.

Rai 3: Che tempo che fa, il talk show condotto da Fabio Fazio ha coinvolto una media di 2.680.000 spettatori. Share del 10.9%.

Rete 4: Zona bianca, il programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi ha informato 751.000 spettatori. Share 4.49%.

Canale 5: Lo show dei record, la nuova edizione del programma condotto da Gerry Scotti e dedicato ai nuovi record del Guinness World Records ha incollato alla tv una media di 3.058.000 spettatori pari al 16.2% di share.

Italia 1: King Arthur – Il potere della spada, il film diretto da Guy Ritchie ha intrattenuto 924.000 spettatori con lo 4.65% di share. Nel cast: Charlie Hunnam, Astrid Bergès-Frisbey.

La7: Non è l’Arena, il programma di attualità ed informazione condotto da Massimo Giletti ha registrato 1.002.000 spettatori con il 5.89% di auditel.

Tv8: Tomb Raider, il film del 2018, diretto da Roar Uthaug, con Alicia Vikander e Dominic West ha incollato alla tv 284.000 spettatori. Share del 1.4%.

Nove: Stand Up Comici in prova, cinque comici professionisti si sfidano nell’insegnare la nobile arte della Stand Up Comedy strappando un sorriso a 297.000 spettatori per lo 1.3% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 13 marzo 2022

RAI 1

Domenica In : 2.990.000 spettatori con lo 19% di Auditel nella prima, 2.351.000 spettatori (16.4%) nella seconda.

: 2.990.000 spettatori con lo 19% di Auditel nella prima, 2.351.000 spettatori (16.4%) nella seconda. Da noi a ruota libera: 2.148.000 spettatori con lo 13.52% .

CANALE 5