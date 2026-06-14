Ascolti tv sabato 13 giugno 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “Una Voce per Padre Pio 2026” contro “Ciao Darwin“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 13 giugno 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Una Voce per Padre Pio 2026 vs Ciao Darwin | Auditel ieri sera, 13 giugno 2026

Sfida Rai1 vs Canale 5: “Una Voce per Padre Pio 2026” contro “Ciao Darwin”. Chi ha vinto?

Rai 1: Una Voce per Padre Pio 2026, l’evento di musica e solidarietà condotto da Mara Venier ha fatto compagnia a 2.397.000 spettatori pari al 18.6% di share.

Su Rai 2: How She Caught a Killer, il film del 2023 diretto da Robin Hays con Sarah Drew ed Eric Keenleyside ha incollato alla tv 955.000 spettatori pari al 7%.

Rai 3: Piedone lo sbirro, i film italiano del 1973 diretto da Steno con protagonista Bud Spencer ha divertito 694.000 spettatori e il 5.2 di share.

Rete 4: La promessa, la soap opera di successo ha coinvolto 839.000 spettatori pari al 6.6% di share.

Canale 5: Ciao Darwin, le repliche dello show-antropologico della tv condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti hanno intrattenuto 1.643.000 spettatori con uno share del 15.2%.

Italia 1: Belle & Sebastien – Next Generation, il film del 2022, diretto da Pierre Coré ha appassionato 608.000 spettatori con il 4.5%.

La7: In altre parole…di più il talk show condotto da Massimo Gramellini ha fatto compagnia a 439.000 spettatori con il 3.7%.

Tv8: Alessandro Borghese 4 Ristoranti, il programma che vede quattro locali diversi, della stessa zona, competere per stabilire quale sia il migliore ha raccolto 409.000 spettatori (3%).

Nove: Gli ultimi giorni dell’umanità, la rilettura del capolavoro del 1922 di Karl Kraus alla luce della conflittualità del presente fatta da Massimo Cacciari ha interessato 181.000 spettatori con 1.4% di audience.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Ascolti Affari Tuoi : 3.671.000 spettatori con il 25.5 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 3.716.000 spettatori con il 25.5% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 13 giugno 2026

RAI 1

Passaggio a Nord Ovest : 1.116.000 spettatori ( 11.8 % );

: spettatori ( ); A Sua Immagine: 821.000 spettatori (9.5%) nella prima parte e 758.000 spettatori (8.9%) nella seconda parte.

CANALE 5