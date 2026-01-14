Ascolti tv di martedì 13 gennaio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Zvanì – Il romanzo famigliare” contro “Io Sono Farah“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 13 gennaio 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: Zvanì – Il romanzo famigliare vs Io sono Farah. Auditel del 13 gennaio 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Zvanì – Il romanzo famigliare“ contro “Io sono Farah”. Chi ha vinto?

Rai 1: Zvanì – Il romanzo famigliare, il film tv diretto da Giovanni Piccioni e coprodotto da Rai Fiction e MeMo Films che racconta la vita intensa e fragile del poeta Giovanni Pascoli ha raccolto 2.304.000 spettatori pari al 14.4% di share.

Su Rai 2: Il Collegio, docu-reality ambientato in un preciso periodo storico ha incuriosito 535.000 spettatori pari al 3.1% di audience.

Rai 3: Tremila anni di attesa, il film del 2022 diretto da George Miller con protagonista Tilda Swinton ha emozionato 657.000 spettatori con il 3.4% di auditel.

Rete 4: E’ sempre cartabianca, il talk di attualità e politica, approfondita e commentata dagli ospiti con la conduzione di Bianca Berlinguer ha registrato 765.000 telespettatori pari ad uno share del 6.1%.

Canale 5: Io sono Farah, i nuovi episodi del serial televisivo drammatico turco hanno interessato 1.923.000 spettatori con uno share del 13.9%.

Italia 1: Roma-Torino, la partita di ottavi di finale di Coppa Italia ha incollato alla tv 2.186.000 spettatori con il 11% di share.

La7: DiMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris su politica, cultura, consumi, costume, società ha informato 1.500.000 spettatori con 9.4%.

Tv8: Una principessa a Natale, il film del 2019, diretto da Fred Olen Ray, con Shein Mompremier, Travis Burns e Galyn Görg ha coinvolto 605.000 spettatori con il 3.3% di share.

Nove: Costa Concordia: Cronaca di un disastro, il documentario-dramma che ricostruisce con rigore e intensità la tragica notte del 13 gennaio 2012 ha appassionato 456.000 spettatori (pari al 2.8% di audience).

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Nuova sfida tv tra Stefano De Martino e Gerry Scotti: chi ha vinto?

Affari tuoi di Stefano De Martino : 5.269.000 spettatori con il 24.1 % di share.

: spettatori con il % di share. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.456.000 spettatori con il 25.1% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 13 gennaio 2026

RAI 1

La volta buona : 0.000.000 spettatori con il 0.00 %;

: spettatori con il %; Il Paradiso delle Signore : 0.000.000 spettatori con il 0.00 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

CANALE 5