Ascolti tv domenica 12 luglio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Noos – L’avventura della conoscenza” contro “Racconto di una notte“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Noos – L’avventura della conoscenza vs Racconto di una notte – Auditel ieri sera, domenica 12 luglio 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Noos – L’avventura della conoscenza” contro “Racconto di una notte”. Chi ha vinto?

Rai 1: Noos – L’avventura della conoscenza, il programma dedicato alla divulgazione scientifica condotto da Alberto Angela ha interessato 1.518.000 spettatori pari al 13.4% di share.

Su Rai 2: Elsbeth, la serie televisiva statunitense del 2024, ideata da Robert e Michelle King ha incuriosito 394.000 spettatori (2.9%).

Rai 3: Che ci faccio qui, il programma condotto da Domenico Iannacone che racconta le fragilità più profonde dell’esistenza ha interessato 594.000 spettatori pari al 4.6% di share.

Rete 4: Delitti ai Caraibi, la serie televisiva poliziesca francese che unisce il classico genere buddy cop a un’ambientazione esotica e solare ha appassionato 529.000 spettatori con il 4.3% di share.

Canale 5: Racconto di una notte, i nuovi episodi della dizi turca, incentrata su una storia di vendetta, con protagonisti Burak Deniz e Su Burcu hanno coinvolto 1.825.000 spettatori con uno share del 17.8%.

Italia 1: Anche meno, lo show di Max Angioni ha strappato un sorriso a 594.000 spettatori con il 5.2%.

La7: Diaz – Non pulire questo sangue, il film del 2012 diretto da Daniele Vicari ed incentrato sui fatti del G8 di Genova ha tenuto col fiato sospeso 311.000 spettatori con il 2.5%.

Tv8: Sky Tennis Show 2026, la finale maschile di Wimbledon tra Jannik Sinner e Sascha Zverev ha incollato alla tv 0.000.000 spettatori con il 22.2% di audience.

Nove: Aldo, Giovanni e Giacomo – I corti, il primo spettacolo teatrale del trio di comici Aldo, Giovanni e Giacomo, con la partecipazione di Marina Massironi ha divertito 348.000 spettatori con lo 3.3%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi : 2.776.000 spettatori con il 17.4 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 3.534.000 spettatori con il 22.2% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 12 luglio 2026

RAI 1

Mondiali di Calcio 2026 Argentina-Svizzera : 1.134.000 spettatori con il 11.5 %;

: spettatori con il %; Techetechetè: 952.000 spettatori (9.1%) di share.

Canale 5