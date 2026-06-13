Ascolti tv venerdì 12 giugno 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Canada-Bosnia” contro “L’Erede“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 12 giugno 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Canada-Bosnia vs L’Erede. Auditel ieri sera, 12 giugno 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Canada-Bosnia” contro “L’Erede”. Chi ha vinto?

Rai1: Canada-Bosnia, la partita dei Mondiali 2026 ha incollato alla tv 4.097.000 spettatori pari al 24.8% di share.



Rai 2: Noi, la serie televisiva italiana, creata da Dan Fogelman e diretta da Luca Ribuoli, adattamento italiano della serie americana “This Is Us”, ha appassionato 0.000.000 spettatori (0.00%).

Rai 3: La principessa Sissi, il film del 1955 diretto da Ernst Marischka con protagonisti Romy Schneider e Karlheinz Böhm ha emozionato 857.000 spettatori con lo 5.3%.

Rete 4: Quarto Grado, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha informato 1.240.000 spettatori con il 11% di share. A seguire Caro presidente ti racconto il documentario – omaggio a tre anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi: 1.386.000 spettatori con il 10.7% su Rete4.

Canale 5: L’Erede, la nuova serie turca che racconta la storia del giovane chirurgo Serhat ha interessato 1.287.000 spettatori con uno share del 12.1%. A seguire Caro presidente ti racconto il documentario – omaggio a tre anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi ha attirato l’attenzione di 1.758.000 spettatori con uno share del 10.7%.

Italia 1: I predatori dell’arca perduta, il film diretto da Steven Spielberg con Harrison Ford e Karen Allen tenuto col fiato sospeso 575.000 spettatori (share 4.2%). A seguire Caro presidente ti racconto il documentario – omaggio a tre anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi: 507.000 spettatori con il 3.9%.

La7: Propaganda Live, l’appuntamento con l’informazione per raccontare l’Italia tra giornalismo e ironia condotto da Diego Bianchi ha registrato 824.000 spettatori e il 6.9%.

Tv8: I delitti del Barlume, la serie televisiva italiana prodotta dalla Palomar ha raccolto 264.000 spettatori pari al 1.7%.

Nove: I migliori Fratelli di Crozza: il best of del one man show di Maurizio Crozza ha incuriosito 441.000 spettatori con uno share del 2.9%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi : NON IN ONDA ;

: ; Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.735.000 spettatori con il 27.5% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 12 giugno 2026

RAI 1

La volta buona : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella prima parte dalle 14:10 alle 15:30, 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella seconda parte dalle 15:30 alle 15:58 e 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella terza parte in replica chiamata La Volta Buona Special dalle 15:59 alle 16:26;

: spettatori con il % nella prima parte dalle 14:10 alle 15:30, spettatori con il % nella seconda parte dalle 15:30 alle 15:58 e spettatori con il % nella terza parte in replica chiamata La Volta Buona Special dalle 15:59 alle 16:26; Vita in Diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella presentazione dalle 16:42 alle 17:49 e 0.000.000 spettatori con il 0.00% dalle 17:49 alle 18:38.

CANALE 5