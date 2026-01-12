Ascolti tv di domenica 11 gennaio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Prima di noi” contro “Chi vuol essere milionario“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Rai 1: Prima di noi, la serie che intreccia passato, cultura e identità, seguendo l’evoluzione della famiglia Sartori ha coinvolto 2.257.000 spettatori pari al 14% di share.
Su Rai 2: Il principe di Roma, il film italiano del 2022 diretto da Edoardo Falcone ha raccolto 625.000 spettatori (3.3% di share).
Rai 3: Report, la nuova edizione del programma condotto da Sigfrido Ranucci ha informato 1.341.000 spettatori pari al 7.6% di share.
Rete 4: Fuori dal coro, il programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano ha registrato 714.000 spettatori con il 5.7% di share.
Canale 5: Chi vuol essere milionario, il game show versione Torneo condotto da Gerry Scotti ha incollato alla tv 2.285.000 spettatori con uno share del 18%.
Italia 1: Le Iene, il programma di inchieste presentato da Veronica Gentili ha interessato 1.286.000 spettatori con il 10.9%.
La7: Entrapment, il film del 1999 diretto da Jon Amiel, con Sean Connery e Catherine Zeta-Jones ha appassionato 442.000 spettatori con il 2.5%.
Tv8: Quel grande piccolo miracolo di Natale, il film del 2018, diretto da Gary Yates, con Brett Dalton e Aimee Teegarden ha emozionato 524.000 spettatori con il 3% di audience.
Nove: Che tempo che fa – Best Of, il meglio del programma di Fabio Fazio ha fatto compagnia a 371.000 spettatori con il 3.2%.
Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?
- Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino: 5.007.000 spettatori con il 24.9% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.033.000 spettatori con il 25.2% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati dell’11 gennaio 2026
RAI 1
- Domenica In: 2.450.000 spettatori con il 17.8% nella prima parte di circa mezz’ora, 2.136.000 spettatori con il 17% nella seconda parte di circa 40 minuti e 1.824.000 spettatori con il 15.6% nella terza parte chiamata I Saluti di Mara;
- Da noi…a ruota libera: 2.228.000 spettatori con il 16.6%.
Canale 5
- Amici di Maria: 3.420.000 spettatori (25.7%) di share;
- Verissimo: 2.827.000 spettatori pari al 24.3% nella prima parte e 2.539.000 spettatori pari al 19.6% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer (I Saluti di Verissimo a 2.450.000 e il 17%).