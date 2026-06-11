Ascolti tv 10 giugno 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Dino Zoff – Volevo solo fare bene il mio lavoro” contro “Super Karaoke“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 10 giugno 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: “Dino Zoff – Volevo solo fare bene il mio lavoro” vs “Super Karaoke”. Auditel del 10 giugno 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Dino Zoff – Volevo solo fare bene il mio lavoro” contro “Super Karaoke”. Chi ha vinto?

Rai 1: Dino Zoff – Volevo solo fare bene il mio lavoro, la docufiction che ripercorre la vita e la carriera del grande calciatore ed allenatore ha interessato 1.551.000 spettatori pari allo 10.6% di share.

Su Rai 2: La sottile linea della vendetta, la mini serie thriller francese ha coinvolto 662.000 spettatori pari al 4.4%.

Rai 3: Chi l’ha visto, il programma di cronaca condotto da Federica Sciarelli dedicato alle persone scomparse ha tenuto col fiato sospeso 1.267.000 spettatori pari allo 9.3% di share.

Rete 4: Realpolitik, il programma di attualità condotto da Tommaso Labate ha registrato 521.000 telespettatori pari ad uno share del 4.7%.

Canale 5: Super Karaoke, la seconda ed ultima puntata del programma condotto da Michelle Hunziker ha intrattenuto 2.094.000 spettatori con uno share del 19.6%.

Italia 1: The Assassin, la mini serie televisiva creata da Harry Williams e Jack Williams con Keeley Hawes e Freddie Highmore ha appassionato 572.000 spettatori con il 4.4% di audience.

La7: Lezioni di mafie, la nuova stagione del programma con Nicola Gratteri, Paolo Di Giannantonio e la partecipazione di Antonio Nicaso ha informato 679.000 spettatori con il 4.6%.

Tv8: Quattro matrimoni, il programma di sfide tra quattro spose, invitate l’una ai matrimoni delle altre per giudicare abito, cibo, location ed evento ha incuriosito 418.000 spettatori con il 3.2% di share.

Nove: Femmine contro maschi, il film del 2011 diretto da Fausto Brizzi con Ficarra e Picone ha divertito 474.000 spettatori (3.3%).

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Affari Tuoi : 4.139.000 spettatori con il 23 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.427.000 spettatori con il 24.7% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 10 giugno 2026

RAI 1

La volta buona : 1.487.000 spettatori con il 15.5 % nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30, 1.302.000 spettatori con il 16.3 % nella seconda parte dalle 15:30 alle 15:58 e 890.000 spettatori con il 12.2 % nella terza parte in replica chiamata La Volta Buona Special dalle 16 alle 16:26;

: spettatori con il % nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30, spettatori con il % nella seconda parte dalle 15:30 alle 15:58 e spettatori con il % nella terza parte in replica chiamata La Volta Buona Special dalle 16 alle 16:26; Vita in diretta: 1.439.000 spettatori con il 20.2% nella presentazione dalle 16:42 alle 17:49 e 1.777.000 spettatori con il 22.1% dalle 17:49 alle 18:38.

CANALE 5