Ascolti tv di lunedì 12 gennaio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “La Preside” contro il “Zelig 30“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 12 gennaio 2026? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: La Preside vs Zelig 30 – Auditel ieri sera, 12 gennaio 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “La Preside” contro “Zelig 30”. Chi ha vinto?

Rai 1: La Preside, la serie tv con protagonista Luisa Ranieri ha incollato alla tv 4.814.000 spettatori pari al 27% di share.

Su Rai 2: Boss in incognito, le nuove puntate del programma condotto da Elettra Lamborghini hanno appassionato 845.000 spettatori pari al 5%.

Rai 3: Lo stato delle cose, il programma di informazione ed attualità condotto da Massimo Giletti ha fatto compagnia a 1.002.000 spettatori (6.3%).

Rete 4: Quarta Repubblica, il programma di attualità condotto da Nicola Porro dedicato alla politica ed economia ha registrato 743.000 spettatori (5.5%).

Canale 5: Zelig, il programma televisivo italiano di genere comico condotto da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio ha divertito 2.953.000 spettatori con uno share dello 21.1%.

Italia 1: John Wick, il film del 2014 diretto da Chad Stahelski con Keanu Reeves e Michael Nyqvist ha tenuto col fiato sospeso 880.000 spettatori con il 4.7%.

La7: Putin – Anatomia di uno zar, il documentario firmato da Ezio Mauro ha interessato 815.000 spettatori e lo 4.2%.

Tv8: Bruno Barbieri – 4 Hotel, il programma che vede quattro proprietari di alberghi, della stessa area geografica, sfidarsi per dimostrare l’eccellenza della propria attività ha raccolto 290.000 spettatori con 1.7% di share.

Nove: Cash or Trash – Il Natale dei tesori, l’edizione speciale a tema natalizio del famoso show di aste e collezionismo condotto da Paolo Conticini ha incuriosito 279.000 spettatori con lo 1.5% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : 4.290.000 spettatori con il 23.8 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.459.000 spettatori con il 25.3% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 12 gennaio 2026

RAI 1

La volta buona : 1.620.000 spettatori con il 14.5 % nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30 e 1.617.000 spettatori con il 17 % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16;

: spettatori con il % nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30 e spettatori con il % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16; Il Paradiso delle Signore : 1.504.000 spettatori con lo 16.2 %;

: spettatori con lo %; Vita in diretta: 2.412.000 spettatori con lo 20.2%.

CANALE 5