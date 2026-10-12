Rivals, serie tv originale di Hulu, tornerà in Italia su Disney+ con una seconda stagione prossimamente. Composta da sei episodi, da mercoledì 11 novembre saranno disponibili i primi tre, seguiti da un nuovo episodio ogni settimana. Ecco tutto quello che sappiamo finora sul nuovo capitolo di Rivals.

Arriva la seconda stagione di Rivals: data, trama e cast

I nuovi episodi di Rivals riprendono dopo il finale di metà stagione, che aveva lasciato gli spettatori carichi di emozioni. Mentre la battaglia tra Tony Baddingham e Declan O’Hara per il dominio dei Cotswolds raggiunge il culmine, Rupert Campbell-Black dovrà fare i conti con i propri demoni personali.

Tra feste sfrenate, il caos della Bonfire Night, l’Hampshire Hunt Ball e un Natale molto turbolento, le relazioni vengono sconvolte, le alleanze si sgretolano facilmente e le rivalità si fanno sempre più accese. Nel bel mezzo della frenetica guerra per il controllo del franchise, Taggie O’Hara dovrà trovare il coraggio di seguire il proprio cuore. Chi le sta intorno, però, dovrà affrontare le conseguenze delle proprie azioni, tra potere e segreti che sono destinati ad emergere.

Oltre i soliti volti tra cui David Tennant nei panni di Lord Tony Baddingham, Alex Hassell in quelli di Rupert Campbell-Black, Aidan Turner in quelli di Declan O’Hara, Nafessa Williams nei panni di Cameron Cook, Bella Maclean in quelli di Taggie O’Hara e tutti gli altri, si aggiungeranno nuovi membri al cast. Ci sarà infatti Rachael Stirling che interpreterà Araminta Pemberton, la sorella minore di Lady Monica Baddingham; Rupert Evans sarà l’erudito preside David Hawkley e Santiago Cabrera vestirà i panni della leggenda argentina del polo, Alejandro Mendoza. Ma tornano anche le guest star Hayley Atwell nel ruolo di Helen Gordon e Rupert Everett nei panni di Malise Gordon.

Dopo il successo della prima stagione, che sarà quasi sicuramente confermato dalla seconda, Disney+ ha inoltre già annunciato un terzo capitolo, confermando la produzione di altri dodici nuovi episodi.