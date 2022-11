Nel pomeridiano di oggi, domenica 6 novembre 2022 su Canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento con Amici 2022 il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. Durante la puntata Arisa si è commossa nell’ascoltare i complimenti a lei rivolti dalla conduttrice. Ma vediamo quali sono state le parole di Maria De Filippi che hanno commosso Arisa.

Arisa piange ad Amici di Maria De Filippi e non riesce a smettere: “Lacrime di mer*a”: ecco il perchè, il motivo

Gli allievi Aron, Tommy e Niveo sono stati chiamati al centro dello studio di Amici per cantare alla presenza del maestro Beppe Vessicchio sulle note del brano Imagine, senza fare alcuna prova prima. La conduttrice avrebbe voluto che l’insegnante di canto Arisa, si fosse esibita per prima per dare ai ragazzi una lezione su come affrontare la prova. Arisa non ha voluto esibirsi, e dopo i complimenti di Maria De Filippi è scoppiata in lacrime.

I complimenti di Maria De Filippi e le lacrime di Arisa

Durante la punta andata in onda oggi di Amici, la conduttrice Maria De Filippi ha dedicato delle bellissime parole ad Arisa, che ancora oggi dopo tanti anni vive l’ansia da prestazione prima di ogni esibizione. “Avevo chiesto ad Arisa di cantarla, così dà un esempio” ha spiegato agli allievi e al pubblico, ma la cantante si è subito rifiutata: “Magari gli do un esempio da seguire o da non seguire”. Così la padrona di casa ha incalzato, “Ma smettila”, poi aggiunge: “Sei bravissima tu, la cosa bella è che tu ancora hai paura di cantare. Questo ti fa onore perché vuol dire che, quando ti rimane la paura, di sbagliare, vuol dire che hai ancora tanto da dare. Quando non avrai paura vorrà dire che non hai più niente, lo penso davvero”. Le parole della De Filippi hanno scatenato una reazione inaspettata, Arisa è scoppiata in lacrime: “Queste lacrime di me*da, scusate. Grazie Maria”.

Arisa ha continuato a piangere anche dopo l’episodio

Dopo l’episodio avvenuto in studio, pare che Arisa non abbia smesso di piangere. Molti telespettatori hanno notato che la cantante è giù di morale e sui social chiedono: “Cosa succede ad Arisa?”. La prof di Amici è entrata ed uscita dallo studio con gli occhiali da sole per nascondere gli occhi pieni di lacrime.

