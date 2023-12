Dicembre è arrivato e sono tantissime le novità disponibili su Apple TV+, il servizio operante la distribuzione via Internet di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento a pagamento di Apple. Ecco i film, le serie e i documentari da non perdere a dicembre 2023 su Apple TV Plus!

Apple TV+, serie e cagatolo di dicembre 2023

Con l’arrivo di dicembre la piattaforma streaming Apple TV+ è pronta a fare compagnia ai suoi abbonati con nuove serie tv, ma anche show, documentari e speciali di Natale dedicati ai più piccoli. Un nuovo mese ricco di novità e di uscite che vanno ad arricchire il catalogo online di Apple TV Plus. Ecco tutti i titoli in uscita a dicembre 2023 da non perdere!

Per tutti i fan di John Lennon il 6 dicembre 2023 esce “John Lennon: Murder Without A Trial“, la docu-serie suddivisa in tre episodi narrata da Kiefer Sutherland. La docu-serie dedicata all’ex Beatles è stata presentata così: “offre un esame più approfondito dell’omicidio di John Lennon che nel 1980 ha scioccato e rattristato il mondo. In virtù del Freedom of Information Act, la produzione ha ottenuto libero accesso alle informazioni detenute dal Dipartimento di Polizia di New York, dalla Commissione per la libertà vigilata e dall’ufficio del Procuratore Distrettuale“. Non solo, nei vari episodi viene ricostruito il tragico omicidio dell’artista.

Tutto ciò è stato possibile grazie a interviste esclusive a testimoni oculari come Richard Peterson, un tassista che fu testimone della sparatoria. Tra i testimoni anche Jay Hastings, un portiere del The Dakota che sentì le ultime parole di Lennon, ma anche David Suggs, l’avvocato difensore di Mark David Chapman. Infine Elliot Mintz, un confidente di Lennon e Yoko Ono e la dottoressa Naomi Goldstein, la psichiatra che per prima valutò Chapman.

Dicembre 2023, le novità di Apple TV+: Film e serie

Tra le novità di dicembre 2023 disponibili su Apple TV+ segnaliamo anche “The Family Plan“, il film diretto da Simon Cellan Jones con protagonisti Mark Wahlberg e Michelle Monaghan. Ecco la sinossi del film: “Dan Morgan (Mark Wahlberg) ama la sua tranquilla vita di periferia come marito devoto, padre di tre figli e venditore di auto di successo. Decenni prima, era un assassino governativo d’élite incaricato di eliminare i soggetti più minacciosi e letali del mondo. Quando i nemici del suo passato lo rintracciano, Dan prende l’ignara moglie (Michelle Monaghan), la figlia adolescente e arrabbiata, il figlio adolescente e gamer professionista e l’adorabile bambino di 10 mesi e parte per un viaggio improvvisato fino a Las Vegas. Deciso a proteggere la sua famiglia, regalandole al contempo la vacanza della vita, Dan deve mettere in atto le sue abilità, da tempo sopite, senza rivelare la sua vera identità”.

Infine tra le novità natalizie da non perdere per grandi e piccini c’è “Il Natale di Charlie Brown” in uscita il 16 dicembre 2023. Si tratta di uno speciale natalizio dedicato al mitico personaggio dei Peanuts. Charlie Brown deluso dal consumismo natalizio Charlie Brown diventa il regista della recita natalizia della banda. Riuscirà a convincere i suoi amici che la recitazione è meglio del ballo, a trovare l’albero “perfetto” e a scoprire il vero significato del Natale?

Apple TV+, tutte le uscite di dicembre 2023

Ecco una lista con tutte le uscite di Apple TV+ in programma dal 1 dicembre 2023 sulla piattaforma streaming a pagamento di Apple: