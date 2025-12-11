Antonia, giovane artista in costante crescita e tra le voci più promettenti della nuova scena pop italiana, approda alle semifinali di Sanremo Giovani 2025 del 9 dicembre, conquistando un posto tra i sei finalisti con il singolo Luoghi perduti già disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali. La cantante si esibirà così nella finalissima, Sarà Sanremo, domenica 14 dicembre in diretta su Rai 1 dal Teatro del Casinò di Sanremo.

Prodotto dal team ITACA, guidato da Merk & Kremont, il brano racconta la storia di due persone che, nonostante le ferite del passato, scelgono di darsi una nuova opportunità. Luoghi perduti è un invito a trasformare le difficoltà in un nuovo inizio, con maggiore consapevolezza e maturità. Con una voce intensa e riconoscibile, Antonia sta costruendo un percorso musicale originale, capace di coniugare eleganza e modernità. La sua musica si distingue per l’equilibrio tra emozione e leggerezza, fondendo influenze pop e R&B in uno stile personale e contemporaneo.

Sanremo Giovani 2025, intervista esclusiva ad Antonia

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato Antonia in esclusiva. “Adesso arriva quel momento in cui mi sento fiera di me. Sono davvero contenta, ci sono state delle belle sfide, è sempre una bella emozione cantare. Spero che al pubblico sia arrivato l’amore che metto nella musica”, ha dichiarato. Antonia ha confidato quale eliminazione l’ha sorpresa di più durante la gara, esprimendo grande dispiacere per l’uscita di un artista: “Sono troppo contenta per Welo ma sono troppo triste per Martina. Lei è bravissima. Poi mi ha colto di sorpresa l’eliminazione di Petit ma sono contenta per Nicolò”.

Ad accedere alla finale anche Senza Cri: “Sono molto felice per lui, è un’artista incredibile e ha un talento veramente grande. Ogni volta che canta lo dimostra”. Per Antonia il palco dell’Ariston rappresenta un traguardo importante: “E’ un sogno che coltivavo da bambina, sono sempre felice di cantare ma farlo a Sanremo è un’emozione incredibile. Spero di farlo bene”. Tra i ricordi dei suoi Festival di Sanremo, c’è l’esibizione di Giorgia in un medley.

Antonia ha ricordato l’esperienza ad Amici e ha sottolineato quanto sia stata importante ad approcciarsi a questa nuova avventura: “Mi ha aiutato ad avere meno vergogna di me quando canto, ad avere meno paura di cantare davanti a tante persone. Mi ha aiutato anche a livello tecnico”. Tra i big in gara a Sanremo, Antonia rivela di essere in attesa di Nayt.