Nelle scorse ore, molti siti web che si occupano di tv, hanno pubblicato la notizia sul presunto arrivo di Antonella Fiordelisi, ex concorrente del Grande Fratello Vip, nel cast di Avanti un Altro, programma ideato e condotto da Paolo Bonolis su Canale 5. In molti hanno riportato infatti la notizia che la Fiordelisi è stata chiamata per incarnare il ruolo della nuova “Bonas”, ruolo che nella scorsa edizione ha avuto il volto di un’altra ex gieffina: Sophie Codegoni. A fare chiarezza sull’arrivo presunto della Fiordelisi nel cast di Avanti un Altro è oggi la SDL, società di produzione con alla guida l’imprenditrice Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis, conduttore del programma tv.

Antonella Fiordelisi non sarà la nuova “Bonas” di Avanti un altro

Con un post pubblicato sul profilo Instagram della SDL, la società che si occupa di casting, ha chiarito la vicenda legata al presunto arrivo di Antonella Fiordelisi ad Avanti un Altro. Nel post si legge quanto segue:

“La Bonas della nuova edizione di Avanti un altro NON avrà il volto della Codegoni e nemmeno quello della Fiordelisi! E quindi Avanti un’altra … o più di una … a ricoprire uno dei ruoli più ambiti del preserale di canale cinque potrebbero esserci vecchie glorie e nuove sorprese che sicuramente non prevedono il ripescaggio di ex gieffini, isolani o altro … Tutte le notizie ufficiali che riguardano i casting e la scelta dei personaggi le trovate qui!”.

Sophie Codegoni non sarà nuovamente la Bonas di Avanti un Altro

Un post che fa chiarezza sulla vicenda e che smentisce quindi, quanto riportato da molti siti web. Nel post si specifica anche un’altra questione che qualche settimana fa ha suscitato grande clamore, e che riguarda Sophie Codegoni.

Sonia Bruganelli ha litigato con Sophie Codegoni?

In molti hanno parlato infatti, di una presunta “lite” tra Sonia Bruganelli e Sophie Codegoni, vicenda che avrebbe fatto appunto nascere l’esigenza di cambiare la “Bonas” di Avanti un Altro. La lite non è stata confermata dalle dirette interessate.