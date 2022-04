Le anticipazioni di Una Vita dal 23 al 29 aprile 2022 ci preannunciano che Aurelio e Marcos saranno al centro delle vicende, con il ragazzo che affronterà il padre di Anabel e approfitterà della sua relazione con la giovane per colpirlo. In più arriverà una notizia sul giornale che finirà per innervosire l’Olmedo. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Una Vita, anticipazioni: trama puntate dal 23 al 29 aprile 2022

Marcos e Aurelio si incontreranno in mezzo alla strada e litigheranno pesantemente. Soledad cercherà di far tornare la pace in famiglia, spingendo Anabel ad avere pazienza con suo padre, ma la ragazza sarà sempre più attratta da Aurelio, che approfitterà della situazione per colpire Marcos. Aurelio chiederà infatti ad Anabel di sposarlo, cercando così di portare la ragazza ancor più dalla sua parte.

Marcos non sarà però il solo ad apparire teso. Anche gli Olmedo avranno molto di cui preoccuparsi, soprattutto dopo che Roger comunicherà a Daniela che sui giornali sono apparsi articoli che parlano di una coppia di ladri e del fatto che la polizia sarebbe sulle loro tracce. Dopo averne parlato Roberto e Sabina giungeranno alla conclusione che sia meglio non costituirsi, ma anzi fare finta che la notizia sulla coppia di ladri non li riguardi affatto. Ma Sabina inizierà ad avere dei sospetti su Daniela, e inizierà a chiedersi se la nuova arrivata collabori in realtà con la polizia.

Aurelio intanto cercherà di convincere la sorella a frequentare Pierre Caron, nell’interesse della società, ma la ragazza rifiuterà e accetterà invece un invito a cena fattole da Felipe. Natalia sarà però una semplice pedina mossa da Genoveva, che non mancherà di fare in modo che l’ingresso della giovane e dell’avvocato al Nuovo Secolo, venga notato da Rosina. La serata romantica trascorsa dall’Alvarez-Hermoso in compagnia di Natalia, finirà presto per trasformarsi in principale argomento di conversazione tra gli abitanti, che curiosi inizieranno a chiedersi cosa vi sia tra i due.

Nel frattempo una notizia sconvolgerà il quartiere di Acacias: Soledad verrà infatti aggredita da due uomini. Dietro le minacce di Fausto la donna finirà per accettare di partecipare all’attentato. Invano Soledad cercherà di persuadere Marcos a lasciare Acacias: lui rimarrà fermo nella sua decisione di rimanere.

Almeno in casa Palacios le cose sembreranno andare meglio, e dopo che Ramon avrà fatto un discorsetto al figlio, Antonito deciderà di moderare i toni in vista del congresso.

Anticipazioni italiane Una Vita: cosa nasconde Ignacio?

Alodia, approfittando del fatto che Josè e Bellita resteranno fuori casa tutto il giorno per incidere il nuovo disco, invita Ignacio. La ragazza sogna di trascorrere con l’amato una normale giornata di coppia, ma lo vedrà appartarsi con un losco individuo. A quel punto Alodia deciderà di fermarsi a casa dei Dominguez fino a tardi e sorprenderà Ignacio mentre cercherà di uscire di soppiatto.

Casilda e Fabiana scopriranno poi che Alodia e Ignacio si saranno scambiati un bacio, e cercheranno di convincere la giovane a lasciar stare il ragazzo, che potrà solo procurarle problemi. Alodia però non sentirà ragioni.

Una Vita, anticipazioni settimanali: Felipe chiederà tempo a Natalia

Il quartiere di Acacias sarà scosso dalla scoperta che tra l’avvocato e Natalia possa esserci del tenero. Tuttavia Felipe non intenderà affrettare i tempi, per evitare che la passione pregiudichi un loro eventuale futuro insieme. L’Alvarez-Hermoso chiederà così del tempo a Natalia, la quale correrà ad informare Genoveva della nuova situazione. La Salmeron sarà tutt’altro che felice davanti a questo contrattempo che rischierà di rimandare i suoi piani.

Ci sarà però qualcos’altro che dovrebbe far preoccupare le due donne: Genoveva e Natalia non sanno infatti che Caron sarà stato incaricato da Marcos, e che verrà pagato per aiutare l’uomo a mettere in atto un piano ai danni di Natalia.

Anche Roberto avrà qualcosa da svelare. L’uomo infatti rivelerà al nipote di aver sottratto il portafogli a Marcos e di averci trovato all’interno una strana e misteriosa combinazione.

Cos’altro accadrà nelle prossime puntate Una Vita?

Per saperlo, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news. Nel frattempo potrete trovare qui tutte le repliche in streaming della telenovela spagnola trasmessa ogni giorno da Canale 5 e rivedere così le puntate Una Vita che vi siete persi.