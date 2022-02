Le anticipazioni di Una Vita dal 19 al 25 febbraio 2022 ci preannunciano che l’avvicinamento di Anabel ad Aurelio finisce per provocare un litigio tra la ragazza e Miguel. Il giovane infatti prova a metterla in guardia, ma lei non sembra disposta ad ascoltarlo. Cosa accade? Scopriamolo insieme.

Una Vita, anticipazioni: trama puntate dal 19 al 25 febbraio 2022

Questa situazione preoccupa anche Marcos. L’uomo, quando rientra dal suo viaggio, viene avvisato da Soledad di cosa sta accadendo a sua figlia. La donna racconta al Bacigalupe la versione di Aurelio, e lui affronta subito dopo Anabel.

“Ricordati che i Quesada sono sempre nostri nemici“. Questo è l’avvertimento che Marcos da alla figlia per metterla in guardia.

Nel frattempo cresce la tensione in casa Dominguez, dove Alodia sembra essere gelosa dell’improvviso affetto che i suoi signori mostrano ad Arantxa. La domestica inizia così a mostrare un atteggiamento brusco, convinta di riuscire in quel modo a ottenere maggior rispetto.

Grazie alle sue spie Genoveva riesce a scoprire che Felipe è arrivato in Austria da suo figlio. Nel frattempo i giornali diffondono la notizia del prossimo lancio del nuovo disco di Bellita Del Campo. Se l’edizione mattutina crea molta gioia nel quartiere, quella serale desta invece grande preoccupazione: in Europa è scoppiata la guerra!

Quella che è in maggior apprensione davanti a questa notizia allarmante è Susana, che inizia a temere per Armando. Più tardi la domestica scopre che l’uomo non alloggia nell’hotel parigino che ha indicato nel suo ultimo telegramma e teme che possa davvero essergli accaduto qualcosa. La stessa preoccupazione affligge la Salmeron, che d’improvviso smette di ricevere aggiornamenti da Cuevas e inizia a chiedersi che fine abbia fatto Felipe.

Anticipazioni italiane Una Vita: una speranza per Lolita

Santiago Ramon y Cajal rivela ad Antonito una notizia che riaccende le sue speranze: una nuova cura sperimentale che potrebbe salvare la vita di sua moglie è stata testata sugli animali con ottimi risultati. Sebbene non sia ancora stata usata sugli esseri umani Lolita accetta di sottoporsi alla terapia innovativa.

Alla moglie di Antonito viene così somministrato il nuovo farmaco: adesso solo il tempo potrà rivelare se la cura è davvero efficace.

Una Vita, anticipazioni italiane della soap: il nuovo disco di Bellita

La cantante inizia a manifestare segni di nervosismo, dovuti al timore di non riuscire a preparare il disco nei tempi annunciati alla stampa. La sua paura aumenta quando riceve le composizioni del grande maestro Benavides e, con suo grande rammarico, scopre che non sono come sperava. A quel punto incarica Josè di trovare una soluzione, e di farlo in fretta…

Intanto il ristorante si prepara per la nuova imminente riapertura, dopo i “lavori” che avrebbero dovuto portare un bel bottino agli Olmedo.

Cos’altro accadrà nelle prossime puntate Una Vita?

