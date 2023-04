Le anticipazioni Un altro Domani dal 29 aprile al 5 maggio 2023 ci svelano che nelle prossime puntate inedite in onda su Canale 5 assisteremo alle rimostranze di Julia, che non è affatto disposta ad appoggiare Sergio che intende vendere l’attività. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate della soap spagnola Un Altro Domani.

Un Altro Domani, anticipazioni: trame dal 29 aprile al 5 maggio 2023

Il piano di Sergio viene ostacolato dall’improvviso rifiuto di vendere di Julia. La ragazza intende lottare fino in fondo per salvare l’attività e si dichiara disposta ad arrivare anche in tribunale, se ciò dovesse rendersi necessario.

Nel frattempo cresce al preoccupazione di Elena, per il costante avvicinamento di Dani al padre. Un piccolo dettaglio nel suo ex marito fa però cambiare idea a Elena, spingendola a pensare che lui sia davvero cambiato.

Un Altro Domani, spoiler al 5 maggio 2023

Spostandoci in Nuova Guinea vediamo che la situazione sembra precipitare sempre più per Victor, messo a dura prova dal carcere. Carmen capisce che deve agire e farlo in fretta, e se vuole riuscire nel suo intento deve necessariamente dimostrare che Patricia è coinvolta nella cospirazione. La giovane donna si mette così alla ricerca di prove che possano scagionare Victor e incastrare Patricia.

Mentre Carmen è concentrata sulla raccolta delle prove si avvicina il compleanno di Linda. Ma la situazione appare così complicata che la Grisel non ha affatto voglia di festeggiare.

Anticipazioni italiane Un Altro Domani: il compleanno di Linda “offuscato” dagli avvenimenti

A far decidere a Linda di evitare i festeggiamenti sono la recente morte di Alicia – evento che appare tuttora avvolto nel mistero – e l’incarcerazione di Victor, che dietro le sbarre sembra ormai rassegnato al suo destino di “vittima innocente”.

Anche gli sforzi di Carmen – concentrata a trovare le prove del coinvolgimento di Patricia nella cospirazione – non contribuiscono creare un clima disteso. I tentativi della giovane di dimostrare la colpevolezza della Godoy finiscono per creare tra quest’ultima e Carmen una guerra di nervi, che coinvolge anche Francisco.

Per sapere cos’altro accadrà, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Altro Domani per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news. Vi ricordiamo che la soap spagnola va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.48 circa su Canale 5.