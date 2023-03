Le anticipazioni Un altro Domani dal 25 al 31 marzo 2023 ci svelano che nelle prossime puntate inedite in onda su Canale 5 assisteremo alle assisteremo alla sconcertante rivelazione fatta da Sergio a Julia. A Rio Muni vedremo invece Francisco reagire male a una notizia che gli verrà data. Ma scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate della soap spagnola Un Altro Domani.

Un Altro Domani, anticipazioni: trame dal 25 al 31 marzo 2023

Julia rimane stupita dalla proposta di Sergio di tornare insieme e rifiuta, ma il ragazzo fa una scenata. A casa di Patricia è tutto pronto per la veglia, ma quando arriva Linda si scopre che Amanda – la madre di Alicia – non parteciperà. Linda non intende partecipare alla veglia perché è convinta che la figlia sia stata uccisa e che la persona che ne ha causato la morte sia tra i presenti.

Un Altro Domani, spoiler al 31 marzo 2023

Tirso bacia ancora una volta Olga. Stavolta Erik assiste alla scena e scappa via infuriato. Il ragazzo finisce casualmente alla festa dei veterani e rompe il giradischi di Mario. Ques’ultimo si infuria, poiché si tratta di un cimelio prezioso della sua famiglia.

Enoa dice a Kiros di averci ripensato e che non intende più sposarlo, visto che tra loro due non è mai scoccata la scintilla. La giovane informa Patricia e Francisco della sua decisione di annullare il matrimonio, e se la dark lady appare comprensiva e sembra prenderla con filosofia, Francisco ha una reazione completamente diversa.

Anticipazioni italiane Un Altro Domani: Sergio e Julia sono ancora sposati

Una notizia sconcertante sta per giungere a Julia, che apprende di essere ancora legalmente la moglie di Sergio. Il ragazzo le confessa infatti di non aver mai depositato in tribunale i fogli del loro divorzio. Come reagirà Julia a questa notizia? E Francisco riuscirà a comprendere le ragioni che hanno indotto Enoa ad annullare il matrimonio con Kiros?

Per saperlo, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Altro Domani per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news. Vi ricordiamo che la soap spagnola va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.48 circa su Canale 5.