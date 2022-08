Le anticipazioni italiane di Un altro Domani dal 20 al 26 agosto 2022 ci svelano che nelle prossime puntate assisteremo agli interrogativi di Carmen e Julia, chiamate entrambe a prendere importanti decisioni. Ma vediamo insieme cosa accade.

Un Altro Domani, anticipazioni: trame dal 20 al 26 agosto 2022

Julia è entusiasta del futuro della bottega, ma le notizie che giungono da Diana rischiano di smorzare la sua gioia. Il bilancio aziendale è disastroso e la giovane ha solo due settimane per restituire il denaro. Quello che appariva come un momento felice rischia così di trasformarsi nel periodo più critico per la sua attività. Su consiglio della madre Julia decide di produrre mobili più economici, ma il primo arredo della nuova linea non trova il consenso di nessun membro del suo team. La delusione la porta a cercare rifugio nell’alcool e in un momento di disperazione, ubriaca, Julia distrugge la bottega.

Un Altro Domani, trame italiane

A Rio Muni le indagini per scoprire le cause dell’incendio alla fabbrica vanno avanti, sollevando molte domande. Carmen, determinata a scoprire la verità, riesce a trovare le prove che si è trattato di un incendio doloso. Insieme a Victor si reca così dal tenente della Guardia Coloniale. A Ventura non piace affatto l’idea che Victor indaghi per scoprire le cause dell’incendio e minaccia di cacciarlo dalla colonia.

Carmen, dopo aver scoperto che è suo padre il responsabile del rogo, si chiede se denunciarlo oppure lasciare che Mabale sia condannato per un reato che non ha commesso.

Anticipazioni italiane Un Altro Domani: la confessione di Maria a Julia

Il segreto di Maria sembra avere ormai le ore contate. Per quanto tempo ancora infatti riuscirà a nascondere il fatto che dietro Dani, l’attraente ragazzo che Cloe ha conosciuto in chat e che ha portato la ragazza a interrompere la sua relazione con Ribero, si nasconde proprio lei?

Il segreto della Naranjo sembra ormai sul punto di essere scoperto, in particolare dopo che Julia scopre che Maria e Dani sono in realtà la stessa persona.

Per sapere qualcosa in più su questa intricata vicenda, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Altro Domani per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.

Nel frattempo qui potrete rivedere tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse ogni giorno su Canale 5. Vi ricordiamo che la soap spagnola – il cui titolo originale è Dos Vidas – va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.43 sulla rete ammiraglia Mediaset.