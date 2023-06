Le anticipazioni Un altro Domani dal 10 al 16 giugno 2023 ci svelano che nelle prossime puntate inedite in onda su Canale 5 assisteremo alla preoccupazione di Julia per la cattiva pubblicità che arriva dalla stampa, mentre la sua popolarità sui social potrebbe aprire le porte a nuove iniziative. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate della soap spagnola Un Altro Domani.

Un Altro Domani, anticipazioni: trame dal 10 al 16 giugno 2023

Angel scopre che Carmen continua ad aiutare Victor, mentre Linda parlando con Ines capisce che Angel non è quel buon amico che aveva sempre pensato. Probabilmente è stato proprio lui a passare il piano di Linda per rilevare il Rio Club a sua madre.

Cloe e Dani propongono a Elena di lanciare una nuova linea di accessori, sfruttando la popolarità conseguita negli ultimi tempi da Julia sui social. Dani è convinto che i sensi di colpa di Elena nei confronti del figlio non siano utili per affrontare la sua nuova vita, e si confida con Erik.

Un Altro Domani, spoiler al 16 giugno 2023

Julia mette tutto il suo impegno per diventare una brava influencer e lanciare con successo la sua nuova linea di accessori, ma sembra che questo non sia sufficiente. La Infante confessa a Elena di trovarsi molto bene con Leo, chiedendole però di non parlarne con Diana.

Per Leo il solo modo per appianare i conflitti tra madre e figlia è quello di confrontarsi entrambe davanti a uno psicoterapeuta, ma l’idea di una seduta di psicoterapia condivisa non entusiasma affatto né Julia né tantomeno sia madre Diana.

Anticipazioni italiane Un Altro Domani: Leo confida a Julia un evento del passato

In un momento di confidenze Leo confida a Julia di essere stato abbandonato sull’altare, proprio come lei ha fatto con Sergio.

Linda è furiosa con Angel, che vuole proporsi come futuro direttore per il Rio Club.

Per sapere cos’altro accadrà, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Altro Domani per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news. Vi ricordiamo che la soap spagnola va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.48 circa su Canale 5.