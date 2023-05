Le anticipazioni turche Terra Amara tornano puntuali e ci svelano che al centro dei riflettori troveremo Yilmaz e Mujigan. L’Akkaya – dopo aver provato a far funzionare il suo matrimonio per il bene del figlio – deciderà di chiedere il divorzio alla moglie, scontrandosi così con il rifiuto di lei. Ma cosa accadrà? Scopriamolo con le anticipazioni delle prossime puntate Terra Amara.

Trame turche Terra Amara: Yilmaz e Züleyha, piano di fuga fallito

Nelle prossime puntate Terra Amara vedremo il piano dell’Akkaya e della Altun fallire. Nonostante Yilmaz e Züleyha abbiano progettato tutto nei minimi particolari, la donna sarà fermata da Demir, messo al corrente dell’imminente tentativo di fuga della moglie da Sermin. Quando la cugina dello Yamn scoprirà che Züleyha e Yilmaz vorranno fuggire via insieme, portando con loro i rispettivi figli, correrà a informare Demir, che riuscirà così a impedire alla moglie di recarsi nel luogo dell’appuntamento.

Züleyha a questo punto chiederà a Yilmaz di trovare un’altra soluzione, dato che non riterrà giusto strappare i piccoli Leyla e Kerem dalle braccia dei rispettivi genitori per portarli con loro. L’Akkaya penserà così che la miglior cosa da fare sia chiedere il divorzio ai rispettivi partner.

Spoiler Turchia Terra Amara, Mujigan si ribellerà alla richiesta di Yilmaz

Yilmaz approfitterà di una cena con Fekeli, Fikret e Behice, per rivolgersi alla moglie chiedendole scusa per tutte le volte in cui le ha mancato di rispetto. L’uomo concluderà il suo discorso chiedendole il divorzio per il bene del piccolo Kerem Ali. La dottoressa non prenderà affatto bene tale richiesta, e andrà su tutte le furie, affermando che non gli permetterà di essere felice accanto a Züleyha.

Yilmaz resterà colpito dalle parole della moglie, dato che solo qualche settimana prima lei stessa aveva espresso la volontà di interrompere la loro relazione.

Terra Amara puntate turche, Züleyha parlerà con Demir

Nel frattempo Sevda consiglierà a Demir di divorziare da Züleyha, visto che lei ha tentato di fuggire con Yilmaz. Lo Yaman però non vorrà sentire ragioni, e affermerà che il posto della Altun è accanto a lui.

Demir non sarà disposto a tornare sulla sua decisione neppure quando sarà la stessa Züleyha a chiedergli di lasciarla libera. Davanti al rifiuto di Demir Züleyha gli confiderà di aver rivelato a Yilmaz che Adnan è suo figlio.

Per scoprire quale sarà la reazione dello Yaman a questa notizia, e se Yilmaz riuscirà a far cambiare idea a Mujigan, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni turche Terra Amara per il momento terminano qui. Vi invitiamo a seguirci per rimanere aggiornati sulle avventure dei vostri beniamini preferiti.