La soap turca che ha saputo conquistare il cuore di milioni di fans si avvia verso il gran finale. Terra Amara – giunta ormai alla 4° e ultima stagione – promette però di regalarci ancora molti importanti colpi di scena prima di scrivere definitivamente la parola “fine”. Stando a quanto riportato dagli spoiler turchi nelle prossime puntate inedite vedremo Züleyha precipitarsi ad Ankara accompagnata da Fikret. La partenza improvvisa dei due sarà dovuta a un telegramma, nel quale sarà scritto che Şadi sta per morire. Arrivati in ospedale però i due troveranno una sorpresa. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Terra Amara: Züleyha deve recarsi ad Ankara

La protagonista si troverà ad affrontare molte situazioni difficili, che la porteranno anche a rischiare di perdere villa Yaman. La donna si troverà a combattere la presenza “ingombrante” di Haşmet Çolak, che farà di tutto per riuscire ad appropriarsi dei suoi terreni, facendo anche delle irruzioni a casa sua.

Quando tutto sembrerà essersi risolto per il meglio, un telegramma che giungerà alla tenuta la farà di nuovo tremare. La Altun sarà in compagnia di Luftiye quando riceverà un telegramma urgente, con il quale le verrà comunicato che il suo amico e investigatore privato Şadi è in fin di vita. La giovane non se la sentirà di lasciarlo solo dopo tutto ciò che l’investigatore avrà fatto per lei, ma non vorrà neppure lasciare la villa, a causa del timore che Haşmet Çolak possa fare del male ai suoi figli.

Terra Amara, anticipazioni Turchia: Fikret e Züleyha arrivano ad Ankara

Fikret cercherà di rassicurare Züleyha e parlerà con i dipendenti, chiedendo loro di tenere gli occhi aperti e di raddoppiare tutte le protezioni. Il fratellastro di Demir si offrirà anche di accompagnare Züleyha.

Mentre Lütfiye – che non voleva che la ragazza partisse da sola- tirerà un sospiro di sollievo, Fikret e la Altun partiranno diretti all’ospedale di Ankara.

Züleyha scopre l’inganno nelle prossime puntate Terra Amara

Quando Züleyha entrerà nella stanza d’ospedale dove dovrebbe trovarsi Şadi, resterà sorpresa nel trovarsi invece di fronte Güngör, un’amica di Hakan. La donna avrà qualcosa da dirle. Le rivelerà infatti che il telegramma e la malattia di Şadi erano falsi e che il tutto sarà stato organizzato alla perfezione proprio da Hakan. Cosa avrà in mente?

Lo scopriremo nei prossimi giorni. Le nostre anticipazioni straniere Terra Amara per il momento terminano qui. Continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della soap che sta registrando ottimi ascolti su Canale 5.