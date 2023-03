Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 25 al 31 marzo 2023 ci svelano che presto Mujigan e Yilmaz informeranno Behice della gravidanza della nipote. Mujigan però sarà assalita da molti dubbi, rafforzati dalla convinzione che Yilmaz non abbia mai smesso di amare Züleyha. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Terra Amara, anticipazioni settimanali: trame dal 25 al 31 marzo 2023

Mujigan e Yilmaz informano Behice della gravidanza della nipote, dopodiché l’Akkaya si allontana per andare in fabbrica. Davanti alle parole di Yilmaz un velo di tristezza offusca lo sguardo di Mujigan. La dottoressa teme che possa trattarsi di una scusa per vedere Züleyha, e in effetti Yilmaz si reca alla tenuta Yaman per incontrare la giovane, ma lei non si presenta all’appuntamento.

Alla villa Demir – che è appena stato scagionato – si trova a dover gestire una improvvisa malattia dei cavalli e accusa sua madre di non essere stata in grado di gestire la villa e la tenuta in sua assenza.

Con la scarcerazione di Demir si riapre anche la questione legata alle terre che Fekeli ha “acquistato” da Hunkar per permetterle di avere il denaro necessario a pagare Sermin. Ali Rahmet vorrebbe restituirgliele così da evitare che Demir – una volta scoperta la trattativa – possa iniziare una guerra anche contro di lui. La signora Yaman però non dispone ancora dell’intera somma e chiede a Fekeli di avere pazienza.

Terra Amara, trame italiane

Saniye si reca alle baracche per consegnare gli abiti per la cerimonia di Circoncisione, e qui si imbatte in una bambina – Uzum – che le rivela di essere figlia di una donna molto malata che ha bisogno di riposare. Saniye decide così di portare la piccola Uzum con sé alla tenuta fino al giorno seguente.

Yilmaz decide di mettere al corrente la moglie della lettera che Züleyha gli ha scritto, e che lui ha ricevuto solo pochi giorni prima. Mujigan rimane sconvolta e – non sapendo come reagire – inizia a progettare una fuga. La sua auto viene vista vicino all’aeroporto, Yilmaz tenta di raggiungerla ma potrebbe essere troppo tardi. In un primo momento la moglie di Yilmaz vuole abortire, tormentata dal pensiero che il figlio che porta in grembo è di un uomo che non la ama, ma poi ci ripensa e decide di non precludersi la possibilità di diventare madre. Decide così di recarsi in America e lasciare il marito, che non ha mai smesso di amare la sua ex.

Demir intanto alla villa nota che l’atteggiamento di Züleyha nei suoi confronti è cambiato, e attribuisce questo al fatto che la moglie – ormai al corrente che Mujigan aspetta un figlio di Yilmaz – si sia rassegnata.

Anticipazioni Terra Amara, spoiler al 31 marzo 2023

Arriva il giorno della cerimonia di circoncisione organizzata dagli Yaman, a cui partecipano tutti gli uomini più importanti di Cukurova. Una brutta sorpresa sta però per turbare la serenità. Agli invitati viene servito il pollo che Gaffur ha comprato da Hatip. All’improvviso gli invitati iniziano a sentirsi male, tanto che molti di loro devono ricorrere a cure mediche immediate.

La reputazione della famiglia Yaman è compromessa per sempre?

Demir si scaglia contro Gaffur e lo picchia. Quest’ultimo lo conduce da Hatip, che non esita a puntare il dito contro uno dei suoi uomini nonostante il piano fosse stato organizzato da lui.

Per sapere qualcosa di più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news. Vi ricordiamo che la soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.07, il sabato alle 16.00 e con il nuovo appuntamento domenicale a partire dalle 15.00 su Canale 5.