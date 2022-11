Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 19 al 25 novembre 2022 ci svelano che Sabahattin presenta Mujigan a Yilmaz. L’Akkaya vuole organizzare una giornata di visite mediche per le famiglie dei suoi dipendenti e la dottoressa Mujigan è perfetta per questo incarico. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Terra Amara, anticipazioni: trame dal 19 al 25 novembre 2022

Nelle prossime puntate di Terra Amara la dottoressa Mujgan accetta l’incarico e visita i pazienti insieme a Sabahattin.

Demir telefona ad Aycan – avvocatessa divorzista – e le intima di convincere Sabahattin a rinunciare all’idea di divorziare da Sermin. Demir lo fa per preservare il buon nome della famiglia. Hunkar sembra ormai vicina a scoprire la verità sulla morte del marito, ma Husamettin, in prigione, muore prima di poterle rivelare un segreto riguardo all’omicidio dell’uomo.

Fekeli e Yilmaz sono alle prese con il danno provocato da Demir. Fekeli gli consiglia di

non cedere alle provocazioni e questo atteggiamento manda su tutte le furie lo Yaman. Demir vuole cacciare Yilmaz da Cukurova e diffida la madre dall’avere contatti con Fekeli. Poco dopo lo stesso Demir incarica Sait di cercare Ali Riza Citci – l’unico rimasto in vita

di quelli che ne determinarono la condanna – rendendo falsa testimonianza.

Terra Amara, trame italiane: Yilmaz a un passo dalla verità

Zuleyha consegna a Sabahattin una lettera affinché lui la consegni a Yilmaz, nella quale lei ha scritto che Adnan è suo figlio.

Poco dopo però Demir ha un incidente d’auto e le sue condizioni appaiono molto gravi. Questo finisce per mettere in crisi le convinzioni di Züleyha. Demir viene sottoposto a una delicata operazione chirurgica e dichiarato fuori pericolo, ma il gesto eroico dell’uomo e i suoi sensi di colpa costringono la Altun a rivedere i suoi piani di fuga con Yilmaz. Quest’ultimo, nel frattempo, inizia a mostrare un interesse particolare per la dottoressa Mujigan. Prima di iniziare una relazione con lei però vuole assicurarsi che il suo cuore sia davvero libero.

Anticipazioni italiane Terra Amara: mossa geniale per Fekeli

Fekeli, per non perdere la fiducia dell’importante socio di Yilmaz, a causa del fallimento dell’affare da 100 tonnellate di cotone escogita una mossa geniale con un imprenditore egiziano.

Per sapere qualcosa di più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news. La soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.07 su Canale 5.