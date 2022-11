Il conto alla rovescia è iniziato e tra pochi giorni i fans della soap Terra Amara potranno ritrovare sul piccolo schermo i loro beniamini. Pronti a riprendere il filo con le vicende di Züleyha e Yilmaz, dal punto in cui eravamo arrivati lo scorso settembre? Ecco allora le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 14 al 18 novembre 2022.

Terra Amara, anticipazioni: trame dal 14 al 18 novembre 2022

Nelle prossime puntate di Terra Amara vedremo che Gaffur e Saniye faranno ritorno alla villa, all’insaputa di Demir. Züleyha scoprirà che Gulten non ha mai spedito le sue lettere a Yilmaz, mentre lui era in carcere, e inizierà a progettare la sua fuga con il piccolo Adnan.

Terra Amara, trame italiane

Züleyha – dopo aver svelato i suoi piani di fuga a Sermin – si rifugerà con suo figlio a casa di Nihal e Cenko. Con la sua finta fuga a Istanbul la donna vorrà semplicemente testare la fiducia che la sua famiglia nutre per lei.

Nel frattempo anche Yilmaz programmerà un viaggio d’affari a Istanbul. Quando Demir arriva all’aeroporto vede il rivale pronto a partire e penserà che la moglie e il figlio siano ormai lontani. Ma una telefonata della moglie di Cenko lo informerà che in realtà Züleyha non è mai scappata davvero.

Terra Amara, trame al 18 novembre 2022

Demir e Yilmaz si troveranno nella posizione di “rivali” anche in occasione dell’asta di beneficienza organizzata dall’associazione di Hunkar. I due si contenderanno un cuscino ricamato da Züleyha e davanti all’offerta esorbitante dell’Akkar, Demir sarà tentato di rilanciare. A fermarlo sarà Hunkar, che gli ricorderà che la gente potrebbe insospettirsi.

Lo Yaman rinuncerà a fare un’ulteriore offerta, e non si aspetterà certo di poter ricevere il cuscino ricamato dalla moglie in dono dal suo rivale. Il pacco arriverà alla villa pochi giorni dopo, provocando lo stupore di Demir.

Chi ha ucciso il marito di Hunkar? Fekeli confessa alla donna la sua intenzione di indagare sulla morte di Adnan Yaman senior per assicurare il responsabile alla giustizia. Intanto però è un altro omicidio a finire sotto i riflettori. Con l’arrivo di Gaffur in città scatterà un piano ordito dalla stessa Hunkar e dal figlio Demir per incastrarlo in un caso d’omicidio. I due non avranno prove concrete, e il loro scopo sarà quello di vendicarsi. I sospetti mossi da madre e figlio riusciranno a far perdere al capomastro sia il posto di lavoro che la stima di Saniye.

Anticipazioni italiane Terra Amara: l’arrivo della dottoressa Mujigan

A Cukurova giungerà una nuova dottoressa, si tratta di Mujigan, che inizierà a distribuire il vaccino contro la poliomielite ai bambini delle baracche. Il suo arrivo potrebbe rappresentare una salvezza per Demir e Züleyha, che si troveranno a fare i conti con l’ansia per Adnan, assalito da febbre altissima. Nonostante le rassicurazioni di Hunkar infatti, i genitori del bimbo decideranno di portarlo in ospedale.

Per sapere qualcosa di più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news. La soap va in onda nel nuovo orario, dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5.

Potrebbe interessarti: