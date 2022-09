Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 10 al 16 settembre 2022 ci svelano che il conflitto tra Demir e Yilmaz vedrà in vantaggio momentaneamente il primo. Lo Yaman infatti sarà eletto Presidente della Camera dell’Industria poiché otterrà un voto in più di Akkar. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Terra Amara, anticipazioni: trame dal 10 al 16 settembre 2022

Nelle prossime puntate di Terra Amara verrà dimostrata l’innocenza di Gülten: non è stata lei a rubare i gioielli, e Hunkar costringerà Sermin a scusarsi con la domestica. Veli verrà convocato al cospetto di Akif il cieco. Nazire, ancora convalescente, verrà ospitato a casa di Yilmaz, e questo permetterà a suo figlio Melek di poter riprendere la scuola.

Terra Amara, trame italiane

La sconfitta che attende l’Akkar sarà davvero dura di digerire. Demir verrà infatti eletto Presidente della Camera dell’Industria, battendo Yilmaz per un solo voto. Mentre saranno in molti a sospettare una frode da parte dello Yaman, Fekeli cercherà di confortare il figlio invitandolo a non scoraggiarsi. Sembra però che Demir non si accontenti di aver battuto il rivale nelle votazioni. Gaffur viene infatti sorpreso a tentare di soffocare Yilmaz con un cuscino e Sabahattin – immaginando che il mandante sia proprio Yaman – non esiterà ad affrontarlo.

Anticipazioni italiane Terra Amara: una confessione pericolosa

Alla villa Hunkar avviserà Sermin della morte di Veli. Più tardi la cugina di Demir farà un giro in macchina con Züleyha, ma il veicolo si fermerà improvvisamente e non sembrerà avere alcuna intenzione di rimettersi in moto. Provvidenziale l’intervento di Yilmaz, che aiuterà le due donne riparando la macchina.

Quando Sermin riferirà a Hunkar l’accaduto, farà ben attenzione a “manipolare” i fatti in modo da portare Demir a dubitare della fedeltà di Züleyha. E mentre Yilmaz sarà intento a programmare un viaggio d’affari a Istanbul, la Altun comunicherà a Sermin la sua intenzione di fuggire con il figlio. Quest’ultima correrà subito ad avvisare il cugino!

Per sapere qualcosa di più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news. La soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.38 su Canale 5. Vi siete persi una o più puntate? Qui potete rivedere gli episodi in replica streaming.

