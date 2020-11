Le anticipazioni di Tempesta d’Amore dal 28 novembre al 4 dicembre 2020 ci svelano che vivremo momenti di tensione per le sorti di Dirk. Quando Franzi trova il testamento dell’uomo lui le fa promettere di non farne parola con nessuno. Ma Franzi, preoccupata per le intenzioni che potrebbe avere Dirk, non riesce a tenere nascosta la cosa a Steffen. Dirk, quando viene a sapere che la giovane ha infranto la promessa, interrompe la loro collaborazione per il sidro, per poi rendersi conto che a farla agire così è stato solo l’affetto che provava per lui e decidere quindi di offrire a Franzi ed a Steffen una seconda possibilità.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, trame puntate dal 28 novembre al 4 dicembre 2020

Steffen parla con sua madre Linda del testamento fatto da Dirk e tutti insieme decidono di tenerlo sotto controllo e supervisionare ogni suo spostamento. Nonostante i controlli serrati però Dirk riuscirà a far perdere le sue tracce e sparire nel nulla.

Linda, Steffen e Franzi si mettono immediatamente a cercarlo, temendo il peggio. I loro timori aumentano quando Linda ritrova la sedie a rotelle di Dirk nei pressi del lago. Per fortuna però non è troppo tardi e proprio Linda riesce, con un gesto estremo, ad impedire che l’uomo si tolga la vita. Subito dopo Linda bacia Dirk, ma si rende conto di aver commesso un errore. In compenso però ottengono tutti da Dirk una promessa: non cercherà mai più di farsi del male. Steffen mostra a Tim un video che scagiona Franzi ed il ragazzo lo ringrazia.

Spoiler Tempesta d’Amore: Cristoph intesta le quote ad Ariane

Cristoph è sempre più convinto che Linda non sia affatto in buonafede, ed è per questo che decide di intestare le sue quote ad Ariane, illustrandole anche il suo piano ingegnoso per non rischiare di perdere tutto ciò che possiede.

Subito dopo Cristoph ed Ariane si incontrano con Schultz e trasferiscono le valigette con i 5 milioni di euro, prima di recarsi dal notaio. Le nostre news per il momento terminano qui e l’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler tedeschi potremmo avere nuove anticipazioni su Sturm der Liebe.