La Ragazza e l’Ufficiale, anticipazioni terza puntata di venerdì 23 giugno in prima serata su canale 5. Come ogni venerdì torna l’appuntamento con la serie tv turca, La Ragazza e L’Ufficiale. I protagonisti Kivanc Tatlitug e Farah Zeynep Abdullah tornano nei panni di Seyt e Sura con la terza puntata. Cosa accade ai nostri innamorati? Andate avanti nella lettura che vi diamo le anticipazioni di Kurt Seyt ve Sura che si preannuncia ricca di colpi di scena.

La Ragazza e L’Ufficiale, anticipazioni terza puntata di venerdì 23 giugno: Seyt e Sura si ritrovano

Seyt torna dal fronte e sente molto la mancanza di Sura. Lei intanto avendo saputo che Seyt era morto in guerra ha tentato di togliersi la vita. A salvarla è Petro, che nutre dei sentimenti per la ragazza. La famiglia di Sura vorrebbe che la ragazza convolasse a nozze con Petro, ma lei non ci pensa nemmeno e dice chiaramente alla madre e alla zia che non sposerà Petro.

Nel frattempo, Sura viene informata da Celil e Tatya che Seyt e vivo e lei corre al suo capezzale. I due innamorati si ritrovano finalmente e si scambiano promesse di amore. Sura tra le lacrime confessa a Seyt: “Quando mi hanno detto che eri morto, sono morta anche io. Amore mio, Amore mio”. Seyt la prende tra le braccia e la stringe forte sussurrandole: “Sura, mio piccolo amore”.

Seyt e Sura dopo essersi ritrovati devono separarsi nuovamente: l’addio alla stazione

La ragazza e l’ufficiale che raccoglie davanti allo schermo quasi due milioni di telespettatori torna anche questo venerdì 23 giugno per una nuova puntata ricca di colpi di scena. Infatti i nostri beniamini, si ritrovano ma devono dirsi nuovamente addio. San Pietroburgo non è più sicuro per loro: lui perché è un ufficiale dell’esercito dello Zar e lei perché è una nobildonna russa. La rivoluzione Bolscevica, infatti agita il periodo storico piuttosto acceso e i due protagonisti devono separarsi.

L’addio tra i due alla stazione è straziante. Sura piange calde lacrime e non riesce ad accettare che avendo ritrovato il suo grande amore debba nuovamente lasciarlo. Così con un colpo di testa – chiedendo scusa alla sua famiglia – salta giù dal treno volando tra le braccia di Seyt. I due finalmente possono stare assieme, e Sura mentre il treno si allontana grida alle sue sorelle di amarle moltissimo. Seyt e Sura dunque decidono di partire per un viaggio attraverso il Mar Nero per raggiungere Istambul, non prima di essere passati da Alusta, città natale di Seyt. Con loro partono anche Celil e Tatya. Quest’ultima durante il viaggio si sente male e Sura è preoccupata per lei e cerca di sincerarsi sul suo stato di salute, scoprendo che aspetta un bambino.

Arrivati ad Alusta, Seyt accenna ai familiari che si è fidanzato, rivelando l’identità della ragazza: una giovane russa. Tuttavia, il padre di lui si arrabbia e gli impone di non frequentare donne russe, perché deve sposare una donna turca.