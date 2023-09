Le anticipazioni La Promessa in onda dal 9 al 15 settembre si preannunciano particolarmente ricche di eventi. Prosegue infatti il doppio appuntamento con la soap spagnola, che andrà in onda dalle 14.45 alle 16.55 su Canale 5. Gli spoiler spagnoli ci svelano che le trame saranno incentrate sulla morte del barone Ezquerdo e sulle condizioni di Manuel, risvegliatosi dal coma ma incapace di ricordare. Jana e Pia riveleranno molti segreti, compresi quelli che riguardano gli eventi accaduti la notte della scomparsa del barone Ezquerdo. Scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate della soap iberica.

La Promessa, anticipazioni: trame dal 9 al 15 settembre 2023

Durante il funerale del barone, Jana, Maria, Pia e Teresa si riuniscono in segreto. Le quattro donne ricordano le terribili azioni del barone e gli eventi accaduto la notte in cui il padre della marchesa è morto. Si scopre così che è stata Pia a uccidere il barone, costretta a quel gesto per difendere Teresa dai tentativi dell’uomo di violentarla. La governante confida poi a Jana di aspettare un figlio, frutto della violenza subita dall’uomo.

Anche Jana ha delle importanti rivelazioni da fare. La giovane decide di confessare che i veri motivi che l’hanno condotta a La Promessa sono legati al desiderio di ritrovare suo fratello Marcos, che lei sospetta essere in realtà Curro.

Spoiler La Promessa, anticipazioni al 15 settembre

Manuel continua a lasciarsi incantare dalle bugie di Jimena.

Dopo i funerali del barone, Lorenzo de la Mata fa capire a Cruz che non intende rinunciare alla sua parte di eredità del suocero. La marchesa però, fa di tutto per impedirgli di vedere una sola moneta del patrimonio che – in realtà – appartiene a sua sorella Eugenia.

Catalina chiama la diocesi di León per chiedere di padre Camilo e scopre così che non hanno mai sentito parlare di lui.

La Promessa, trame al 15 settembre

La marchesa intende allontanare Jana e incarica Leon di vigilare sul suo operato al fine di poter trovare una scusa per licenziarla. Nel frattempo Curro si lussa una spalla giocando con il padre e Jana, medicandolo, scopre che dietro si nasconde una violenza.

Gregorio, su mandato di Alonso, torchia e minaccia la servitù per far saltare fuori la spilla rubata, e avvisa che chiederà ai signori di dare mandato alla Guardia Civile di proseguire le indagini sul furto.

Jana scopre che Cruz e Jimena stanno mentendo a Manuel riguardo al suo passato, e

sulla relazione con quest’ultima.

Per sapere qualcosa di più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa per il momento terminano qui. L’appuntamento è tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni di questa avvincente soap che ha già conquistato il cuore di tantissimi fans.