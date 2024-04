Si sono da poco concluse le riprese di Giacomo Leopardi – Vita e amori del Poeta, la fiction interamente incentrata sulla figura del grande poeta recanatese vissuto all’inizio dell’800. Diretta da Sergio Rubini, prodotta da Rai Fiction, IBC Movie e Rai Com, sarà trasmessa da Rai Uno in due puntate ed è considerata una delle serie evento del 2024. Ecco cosa sappiamo in merito e qualche anticipazione.

Giacomo Leopardi – Vita e amori del Poeta: al di là del letterato

Se è vero che Giacomo Leopardi, dal punto di vista artistico e letterario, non ha bisogno di presentazioni, altrettanto non si può dire della sua vita privata. Schivo ed estremamente riservato, condusse un’esistenza appartata, lontana dalla mondanità, ma non per questo priva di sogni e speranze.

La fiction di Rubini intende raccontare Leopardi anche e soprattutto dal punto di vista umano e intimo, ponendo l’accento sull’irrealizzabile sentimento d’amore per la nobildonna Fanny Targioni Tozzetti e sulla profonda amicizia che lo legò ad Antonio Ranieri. La miniserie dunque, intende avvicinare maggiormente alla conoscenza delle persone comuni, la figura, vista spesso come lontana ed irraggiungibile, di Leopardi.

Cast e location

Giacomo Leopardi – Vita e amori del Poeta si avvale di un cast tutto italiano, fra cui:

Leonardo Maltese (Giacomo Leopardi)

(Giacomo Leopardi) Alessio Boni (Monaldo Leopardi, padre del poeta)

(Monaldo Leopardi, padre del poeta) Valentina Cervi (Adelaide Antici, madre del poeta)

(Adelaide Antici, madre del poeta) Giusy Buscemi (Fanny Targioni Tozzetti)

(Fanny Targioni Tozzetti) Alessandro Preziosi (Don Carmine)

(Don Carmine) Cristiano Caccamo (Antonio Ranieri)

Per quanto riguarda le location, come è evidente, si toccano tutti i luoghi nei quali si snodò la breve ma intensa esistenza del poeta. Oltre a Recanati, dove Leopardi nacque e dove, a tutt’oggi, si trova la signorile casa della famiglia, compaiono anche Roma, Napoli (dove Leopardi morì nel 1837), la Puglia, Torino, Mantova e Bologna.

Al momento non sappiamo ancora quando la miniserie andrà in onda, ma vi aggiorneremo non appena ne avremo notizia.