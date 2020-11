C’è tanta curiosità in merito alle anticipazioni per la prossima puntata di Daydreamer – Le ali del sogno. Cosa accadrà nell’amatissima soap opera turca domenica 22 novembre 2020? Can e Sanem attendono il loro amatissimo pubblico, come ormai di consueto, dalle 16:20 alle 17:10 circa, prima di Domenica Live, per nuovi colpi di scena pronti a lasciare tutti senza fiato. Ecco tutte le news in merito al programma in onda su Canale 5.

Dove eravamo rimasti? La trama di Daydreamer – Le ali del sogno

Prima di capire cosa accadrà nella prossima attesissima puntata di Daydreamer – Le ali del sogno è bene ricapitolare un attimo le ultime puntate viste. Dopo il consenso di Mackinnon, Sanem ha tentato di riunire tutta la squadra creativa dell’agenzia a casa sua per lavorare, di nascosto a Can, ad un progetto. La giovane ha spronato tutti a dare il massimo in pochissimo tempo. Nonostante ciò il team è riuscito a mettere insieme una nuova idea in un giorno e una notte e la mattina seguente l’ha presentata a Can.

All’operazione ha preso parte anche Daren. La donna è riuscita a far pace con Can e a rientrare appieno a lavorare in agenzia senza problemi. Per questo motivo Daren ha ringraziato Sanem. Si sarà creata una nuova alleanza?

Huma ha infine beccato Sanem e Can seduti vicino sul divano nell’ufficio di quest’ultimo. La donna li ha sgridati ricordando di non voler vedere questi atteggiamenti sul posto di lavoro.

Anticipazioni Daydreamer: cosa accadrà?

Cosa accadrà nella prossima puntata, quella in onda domenica 22 novembre 2020?

Mevkibe aprirà la sua attività di prodotti biologici senza licenza. Aysun, però, gli metterà immediatamente i bastoni fra le ruote sporgendo denuncia. Per evitare di pagare una multa salatissima, pertanto, Mevkibe dovrà immediatamente chiudere il nuovo negozio. La cosa la farà però litigare con il marito. Per ripicca però quest’ultima aprirà un negozio davanti a quello di Nihat.

Le cose peggioreranno quando scoppierà la crisi fra Can e Sanem. Una ex socia di Fabbrì racconterà tutta la verità a Can. L’uomo arriverà così a scoprire che Sanem ha venduto il suo profumo all’acerrimo nemico, senza sapere però perché lo ha fatto.

Sulle teste di Fabbri e Aylin pioveranno una denuncia. Prima che gli agenti arrivino ad arrestarli, però, Can, furioso, troverà l’accordo firmato da Sanem e lo ridurrà a brandelli.

Can sarà furioso con Sanem per colpa delle mille bugie che gli ha raccontato e sentirà di non potersi fidare di lei. La crisi che si aprirà sarà profonda e dolorosa. I due non riusciranno più a comunicare. Ad approfittarne, oltretutto, arriverà Huma che spingerà Pole a riconquistare il figlio. Proprio quest’ultima, oltretutto, arrivata in città grazie alla donna, aveva già proposto un interessante lavoro all’estero a Can nei panni di fotografo.

Cos’altro accadrà?