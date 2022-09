Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 10 al 16 settembre 2022 ci svelano che nelle prossime puntate assisteremo alle riflessioni di Carter, che sa bene quanto la sua relazione con Quinn lo esponga a gravi rischi. Ma il cuore non sempre segue la ragione, e l’avvocato non perde occasione per trascorrere un po’ di tempo con Quinn. Ma scopriamo insieme cosa accade in The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 10 al 16 settembre 2022

Justin, dopo essere stato cacciato da Bill, corre a offrire la sua professionalità alla Forrester, mentre lo Spencer parlando con Katie e Wyatt si dice speranzoso che il suo ex avvocato finisca dietro le sbarre.

Brooke fa un servizio fotografico per una rivista e, ritratto con un dolce stratagemma, nelle foto compare anche Ridge.

Matrimonio in vista per Finn e Steffy? Il medico vorrebbe condurre subito la figlia di Ridge all’altare, ma lei vuole prima conoscere i genitori del suo futuro sposo. Intanto il ruolo di mamma occupa Steffy per moltissimo tempo, e Brooke vorrebbe che fosse Ridge ad assumere il ruolo di co-amministratore fino al rientro della giovane in azienda. Una visita di Paris a casa di Steffy, fatta dalla ragazza per poter parlare con la giovane Forrester della fondazione, prende una piega inaspettata e la figlia del dottor Reese si diletta cantando al piccolo Hayes una ninna nanna per farlo addormentare.

Anticipazioni italiane Beautiful, Quinn a Carter “è finita!”

La passione tra Carter e Quinn rinasce più forte che mai, e nonostante l’avvocato sappia bene quali pericoli corre non riesce a fare a meno di lei. Una improvvisa videochiamata di Eric finisce per far correre ai due il rischio di essere scoperti insieme.

La Fuller non sembra avere dubbi e dice a Carter che devono smettere di vedersi, per il bene del giovane. Lui prova a farle cambiare idea ma la moglie di Eric sembra irremovibile.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane

Zoe vive ormai a Parigi, e da quando la ragazza si è trasferita nella capitale francese sua sorella Paris vive in albergo. Quando Steffy e Finn vengono a saperlo le offrono di trasferirsi temporaneamente a casa di lei, e Paris accetta.

Mentre la ragazza si prepara a fare le valigie per trasferirsi da Steffy, qualcun’altra è impegnata a radunare le sue cose per il motivo opposto: si tratta di Quinn che, dopo aver visto di nuovo naufragare il suo matrimonio con Eric deve spiegare a Wyatt e Flo che è stata la sua relazione con Carter a ferire profondamente il marito. Tuttavia Eric perdona l’avvocato, e questa decisione rende felice suo figlio Ridge.

Per sapere qualcosa in più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

